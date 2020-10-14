14 октября 2020 года

Приморье встретило «Русь»

Судно «Русь» - первый специализированный краболов, построенный на отечественной верфи, - уже опробовало силы на Дальневосточном бассейне. Рыбаки доставили в порт Приморья уловы краба, добытого на Западной Камчатке.

«Русь», построенная в Ленинградской области по заказу холдинга «Антей», сначала прошла испытания на промысле в Северном бассейне: добывали в Баренцевом море краба-стригуна опилио. Уловы двух пробных рейсов сдавались в Мурманске, причем часть краба пошла на внутренний рынок.

Однако основным местом работы нового краболова станут дальневосточные моря, сообщает корреспондент Fishnews. По Северном морскому пути «Русь» пришла на Дальний Восток и уже в конце сентября приступила к промыслу камчатского краба на Западной Камчатке.

Добытчики краба обеспечивают загрузку портовых мощностей на юге Приморского края. С первым «дальневосточным» уловом «Русь» приняли в Зарубино, дальше краб транспортируется уже автотранспортом.

Побывать на борту первого российского краболова «Антей» пригласил руководителей отраслевых ассоциаций, представителей органов власти и журналистов. Посмотреть на результаты сотрудничества рыбаков и ленинградских судостроителей приехали президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и глава Приморского теруправления Росрыболовства Александр Скуматов.

На вопрос: как впечатления от новостроя? - капитан Евгений Седякин поначалу ответил осторожно: пока говорить об этом рано, еще только предстоит раскрыть все возможности. Но потом, показывая гостям свои «владения», все же поделился первыми оценками: работать на судне комфортно, достойные мореходные качества, покупатели довольны качеством продукции.

«Русь» рассчитана на доставку краба в живом виде. Для перевозки улова предназначены девять танков. Судно заранее готовит воду для приема краба, охлаждая ее до комфортных температур. Вода насыщается кислородом, обеспечивается ее подпитка забортной водой. Доставить живого краба в целости и сохранности - тонкий и трудоемкий процесс, от его успеха зависит, примет ли улов покупатель.

- «Русь» - первое судно, которое построено специально для добычи краба, весь современный краболовный флот дооборудовался или переоборудовался с других видов. «Антей» также строит в Находке целую серию специализированных судов, это большой заказ и серьезные возможности для дальневосточных судостроителей. Конечно, проделанная работа впечатляет, - уверен президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«Антей» строит суда в рамках программы квот добычи крабов в инвестиционных целях. Таким образом, рыбопромышленники не только отдали большие деньги на торгах, но и выполняют перед перед государством обязательства по развитию отечественного судостроения, обратил внимание президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

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