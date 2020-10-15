15 октября 2020 года

Ученые склоняются к версии о природных причинах ЧП на Камчатке

На Камчатке нет техногенной катастрофы - к такому выводу пришли ученые по результатам исследования рек и ручья, стекающих к Халактырскому пляжу и Авачинскому заливу.

Исследования провела группа специалистов МГУ имени М.В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН 11-12 октября, сообщили Fishnews в пресс-службе географического факультета Московского университета.

«По результатам выполненных работ однозначно установлено, что в последнее время не было каких-либо значительных поступлений загрязняющих веществ техногенного происхождения в русловую сеть притоков Авачинского залива и в сам залив, которые могли бы привести к воздействиям на прибрежную экосистему океана. При этом рекогносцировочной фотосъемкой с низколетательных аппаратов были охвачены несколько десятков километров нижнего течения рек Налычева и Мутнушка, а также ручья Козельский. Отсутствуют следы каких-либо воздействий на русловую сеть с территорий военных объектов: 90 авиационного полигона, полигона «Радыгино», учебно-тактического поля «Мокрый песок». Козельское захоронение ядохимикатов также находится в стабильном состоянии, никаких возможных путей проникновения ядохимикатов на прилегающие территории и в водные объекты нет», – рассказал доцент кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Сергей Чалов.

Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной гибели морских обитателей стало «кислородное голодание вследствие замора, возникшего после массового развития микроводорослей» в сентябре 2020 г. Происходило снижение уровня кислорода на глубинах приблизительно 5-15 м в результате массового размножения одноклеточных водорослей (динофлагелляты и цианобактерии), а также выделение в воду токсинов некоторыми видами одноклеточных водорослей, отметил Сергей Чалов.

По предварительным данным, цветение водорослей продолжалось с начала сентября по начало октября с пиком численности 25-30 сентября, поделились информацией в университете. Ученые предполагают, что замор животных мог идти в течение месяца и, вероятно, продолжается и сейчас на определенных участках акватории.

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