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Барк «Седов» вышел в завершающий этап кругосветки

«Седов» отправился в арктический поход

Во Владивостоке состоялись торжественные проводы учебного парусника «Седов». Легендарный барк отправился в Калининград, завершающую часть кругосветки он пройдет по Северному морскому пути.

Церемония проходила на 33-м причале – главной базе Тихоокеанского флота. Как сообщает корреспондент Fishnews, на борт судна поднялись замглавы Росрыболовства Петр Савчук, ректор Дальрыбтуза Олег Щека, ректор КГТУ Владимир Волкогон, заместитель председателя правительства Приморья Александр Костенко и другие представители краевых властей.

«Сегодня мы присутствуем на историческом событии. Впервые за 150 лет паруснику «Седов», крупнейшему в мире, поручено совершить плавание арктическим путем. Это знаковое событие, оно не случайно: в 2021 году барку исполнится 100 лет. Также наша задача – отдать дань Георгию Яковлевичу Седову, чьим именем назван парусник, – гидрографу, капитану, посвятившему жизнь исследованию Арктики. И конечно же, отдать дань морякам, которые погибли, исследуя этот регион», – отметил Петр Савчук.

Было зачитано письмо от российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). Экологи обратили внимание на научные задачи экспедиции, напомнили о хрупкости экосистем Арктики и важности сохранения ее биоразнообразия.

Александр Костенко подчеркнул, что переход судна по Северному морскому пути даст курсантам учебных заведений Росрыболовства бесценный опыт плавания в условиях Крайнего Севера.

На торжественном построении экипажа капитану «Седова» Виктору Николину вручили флаг с эмблемой экспедиции по Севморпути.

Барк участвует в кругосветке, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Сейчас на борту находятся 138 курсантов, научная группа, а также 58 членов экипажа.

В ходе трехмесячной экспедиции легендарный парусник планирует посетить порты Певек, Сабетта и Мурманск. В родной Калининград барк должен прибыть 15 ноября.

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Fishnews

  • Барк «Седов» вышел в завершающий этап кругосветки
  • Ректор Калининградского государственного технического университета Владимир ВОЛКОГОН, начальник управления мореплавания и практической подготовки БГАРФ Михаил НОВИКОВ, заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК и капитан «Седова» Виктор НИКОЛИН
  • «Седов» отправился в арктический рейс с 33-го причала ТОФ
  • «Седов» готовится в отходу
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