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Совещание по традиционному рыболовству провели глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и руководитель ФАДН Игорь БАРИНОВ. Фото пресс-службы ФАР

Росрыболовство и ФАДН готовят изменения по традиционному промыслу

В федеральное законодательство были внесены поправки, призванные облегчить предоставление льгот КМНС и сделать его более прозрачным. В связи с этим требуется проработать ряд вопросов в сфере организации традиционного промысла, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Совершенствование законодательства в области традиционного рыболовства КМНС обсудили на совещании, которое совместно провели замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. В мероприятии, проходившем по видеоконференцсвязи, участвовали представители Минсельхоза, Минприроды и Минвостокразвития.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, Илья Шестаков заявил о необходимости внесения изменений в федеральные законы о рыболовстве, об общих принципах организации общин КМНС и о гарантиях прав коренных малочисленных народов.

Кроме того, по мнению главы ведомства, потребуется проработка ряда вопросов в связи с принятием постановления, утвердившего правила ведения списка представителей КМНС.

«Ведение таких списков необходимо в первую очередь для определения объемов выделяемых квот для вылова. Помимо этого, данная инициатива позволит предоставлять представителям КМНС дополнительные преимущества перед рыбаками-любителями. Также очень важно рассмотреть возможность закрепления требований по районам добычи, видам водных биоресурсов и орудиям лова для каждого субъекта, в котором проживают представители КМНС», – добавил Илья Шестаков.

По итогам совещания ведомства договорились продолжить работу по подготовке поправок к законодательству.

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