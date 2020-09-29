29 сентября 2020 года

Учет КМНС будут вести по правилам

Правительство утвердило правила ведения списка представителей коренных малочисленных народов. Этот перечень должен обеспечить реализацию социальных и экономических прав КМНС.

Правила ведения списка опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. В документе закреплена норма о том, что учетом будет заниматься Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Предусмотрено, что список будет вестись в электронной форме.

В перечень будут вносить ФИО; дату и место рождения; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания); данные основного документа, удостоверяющего личность; ИНН и СНИЛС (при наличии); наименование малочисленного народа; сведения о ведении либо неведении традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности КМНС; сведения о членах семьи и членстве в общине; дату смерти; дату включения и исключения заявителя из списка КМНС.

Агентство должно будет предоставлять сведения из списка органам госвласти, органам местного самоуправления и внебюджетным фондам для обеспечения реализации социальных и экономических прав КМНС.

Напомним, основанием для составления и ведения списка стал разработанный ФАДН закон. Президент Владимир Путин подписал его в феврале 2020 г.

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