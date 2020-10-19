19 октября 2020 года

Вывозу косаток и белух покажут красный свет

Продажу китообразных за границу планируется запретить. Такой законопроект подготовило Министерство сельского хозяйства.

Минсельхоз представил проект изменений федерального закона, направленный на сохранение китообразных. Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается закрепить запрет на промышленное рыболовство в отношении этих животных. Это позволит исключить возможность внесения китообразных в перечень объектов промышленного лова, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Также разработчики обратили внимание на риски перепродажи морских млекопитающих за границу. Чтобы исключить такую возможность, предлагается запретить вывоз китообразных за пределы российской территории.

Законопроект подготовлен в рамках поручения, которое вице-премьер Виктория Абрамченко дала по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Ситуация с вывозом морских млекопитающих привлекла к себе широкое общественное внимание после ситуации с «китовой тюрьмой» в Приморье.

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