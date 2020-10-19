19 октября 2020 года

Поставка через посредников не помешает получению субсидий

Правительство расширило возможности получения субсидий на сертификацию продукции АПК, идущей на внешние рынки. Теперь воспользоваться компенсацией смогут организации, поставляющие продукцию через посредников.

Правила субсидирования части затрат, связанных с сертификацией продукции АПК на внешних рынках, правительство РФ выпустило в декабре 2019 г. Предоставление поддержки предусматривается из федерального бюджета.

Теперь постановлением от 12 октября 2020 г. № 1665 правительство внесло в правила изменения. «На господдержку смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые транспортируют свою продукцию на внешние рынки через посредников. Раньше субсидии получали только те аграрии, которые занимались поставками самостоятельно», - заявили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Власти рассчитывают, что решение поможет расширить число получателей господдержки и увеличить объем экспортных поставок.

В список продукции, на которую распространятся субсидирование, входит и продукция из водных биоресурсов. В октябре «рыбная» часть перечня была расширена.

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