20 октября 2020 года

Рыбопромышленникам Японии помогает искусственный интеллект

Японцы все активнее внедряют передовые технологии в области рыбного хозяйства. Искусственный интеллект стали использовать для поиска скоплений сайры, также ИИ помогает покупателям выбрать качественного тунца на рынке.

Найти сайру

В Японском рыболовном информационном сервисе создали систему, рассылающую рыбакам информацию о возможном местоположении сайры, пишет The Japan Times. Эту рыбу в последнее время становится все труднее поймать. По информации издания, в основе системы - искусственный интеллект.

Новую функцию добавили в онлайн-сервис центра. ИИ сопоставляет данные о температуре воды, собранные за последние 15 лет, и информацию об уловах сайры, полученную от рыбаков.

Решения системы также базируются на характеристиках промысловых площадок, состоянии популяции и сведениях о сезонном изменении мест лова.

The Japan Times обращает внимание, что до сих пор добытчики сайры полагались исключительно на информацию о температуре воды и свой опыт. При этом их датчики сообщали температуру только вокруг судов. А данные, передаваемые системой, покрывают гораздо более широкую зону, подчеркивает газета.

Проверить тунца

Как сообщает корреспондент Fishnews, начинают применять искусственный интеллект и для определения качества рыбы и морепродуктов на рынке. Обычно искусство отбора высококачественного тунца специалисты оттачивают десятилетиями. Однако новое приложение от японского рекламно-коммуникационного гиганта Dentsu Inc. помогает сделать выбор без участия профессионала - нужен лишь смартфон с камерой, отмечает The Japan Times.

По данным издания, пока приложение может оценить только качество желтопёрого тунца. Однако разработчики хотят расширить функционал программы и научить ее работать с большеглазым и голубым тунцами.

Приложение уже набирает популярность среди представителей отрасли, его используют в некоторых сетевых заведениях, занимающихся продажей суши. Dentsu Inc. рассчитывает использовать программу на крупнейшем в Японии оптовом рынке рыбы и морепродуктов Тоёсу.

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