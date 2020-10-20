20 октября 2020 года

АТФ выполнил обязательства для получения инвестквот

Комиссия по отбору инвестиционных проектов подтвердила, что Архангельский траловый флот выполнил свои обязательства по строительству траулера–процессора «Баренцево море». В следующем году компании должны предоставить дополнительные объемы трески и пикши.

Согласно опубликованному на сайте Росрыболовства протоколу, комиссия единогласно приняла решение о том, что АО «Архангельский траловый флот» выполнило обязательства по строительству объекта инвестиций типа «З» (траулер-процессор длиной свыше 80 м для Северного бассейна). В рамках заключенного договора АТФ должен получить инвестиционные квоты трески и пикши для освоения в следующем году. Следующим шагом станет приказ Росрыболовства о выделении компании этих лимитов, сообщает корреспондент Fishnews.

Траулер «Баренцево море» проекта ST-118L-ATF был заложен на Выборгском судостроительном заводе в конце мая 2017 г. В сентябре 2020 г. судно передали заказчику. «Баренцево море» получило ледовый класс Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4. Оно имеет длину 86 м, оснащено траловым комплексом последнего поколения, фабрикой по переработке рыбы с возможностью выпуска филе и консервов и мощностью до 160 тонн сырца в сутки, а также рыбомучной установкой. Судостроители подчеркивают, что это первый в новейшей истории России крупнотоннажный траулер, построенный на отечественной верфи.

Сейчас на Выборгском заводе в процессе строительства остаются еще три 86-метровых судна того же проекта, заказанных АТФ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews