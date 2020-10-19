19 октября 2020 года

Инвесторы на Северном бассейне и Дальнем Востоке получат квоты

Росрыболовство опубликовало протокол заседания комиссии, которая решает, выполнены ли обязательства для выделения инвестиционных квот. Исходя из документа, объемы получат еще четыре проекта - два береговых завода и два промысловых судна.

По законодательству, приступать к освоению инвестиционных квот пользователи, с которыми заключило договор государство, могут только после ввода судна или берегового завода в эксплуатацию.

Для того чтобы получить объемы, необходимо решение межведомственной комиссии о том, что инвестор выполнил обязательства перед государством . Протокол об одобрении по четырем проектам опубликован на сайте Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Комиссия пришла к выводу, что свои обязательства выполнили Архангельский траловый флот, построивший крупнотоннажное судно для промысла на Северном бассейне и Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, который пополнил рыбацкий флот Дальнего Востока среднетоннажником.

Власти также признали, что целям программы инвестквот отвечают береговые заводы компаний «Мурман СиФуд» в Мурманской области и «Алаид» на Северных Курилах .

Теперь должен выйти приказ Росрыболовства о распределении квот по пользователям.

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