10 сентября 2020 года

АТФ принял первый траулер под инвестквоты

Архангельский траловый флот подписал акт о приеме траулера «Баренцево море» у судоверфи. В компании надеются, что Минпромторг и Росрыболовство оперативно выполнят все процедуры, чтобы судно уже в следующем году получило инвестквоты.

После завершения ходовых испытаний головной траулер-процессор проекта KMT01 «Баренцево море» передан заказчику. Приемный акт о передаче судна подписали Архангельский траловый флот (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум) и Выборгский судостроительный завод (ВСЗ).

По словам исполнительного директора Архангельского тралового флота (АТФ) Сергея Несветова, во время ходовых испытаний судно показало себя хорошо, больших проблем не возникло.

В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, в состав которой входит ВСЗ, добавили, что промысловые испытания, согласно условиям судостроительного контракта, будут проведены «непосредственно в районе промысла». В ОСК подчеркнули, что «Баренцево море» – это первый крупнотоннажный траулер, построенный на российской верфи под класс Российского морского регистра судоходства. Строительство судна заняло почти три с половиной года с момента его закладки 31 мая 2017 г.

Новый траулер позволит АТФ претендовать на выделение в следующем году дополнительных объемов для промысла трески и пикши в рамках программы инвестквот. Правда, времени на прохождение всех согласований остается немного.

«Думаю, что мы успеем подать заявку, пройти все регистрационные процедуры и получить добро от Минпромторга. Сложности могут возникнуть на этапе одобрения инвестпроекта комиссией Росрыболовства, поскольку ранее на это уходило много времени. Но мы надеемся, что федеральное агентство сделает всё оперативно и мы получим квоты на 2021 год», – рассказал Fishnews Сергей Несветов.

По его словам, завершение строительства судна можно было бы считать положительным моментом, но нынешние условия не располагают к оптимизму. «Мы не видим повода для праздника, поскольку опять звучат предложения космического масштаба об изменениях правил игры в отрасли, и они почему-то активно обсуждаются. Хотя, на мой взгляд, обсуждать там нечего», – отметил представитель АТФ.

На Выборгском заводе в процессе строительства остаются еще три 86-метровых судна того же проекта, что и «Баренцево море», заказанных АТФ. По информации верфи, два из них уже спущены на воду, третье готовится к спуску.

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