17 сентября 2020 года

Центр марикультуры в Приморье подключится к подготовке кадров

Научно-производственный центр марикультуры на острове Попова отметил свой первый день рождения. В ближайших планах специалистов - работы по селекции беспозвоночных, развитие образовательного направления.

Инновационный научно-производственный центр марикультуры в Приморье ввели в эксплуатацию прошлым летом. Среди задач нового подразделения Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) - отработка технологий для отрасли, обеспечение предприятий посадочным материалом, образовательное направление.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО, специалисты центра впервые на Дальнем Востоке получили молодь устрицы в заводских условиях, разработали экспресс-технологию получения жизнестойкой поросли ламинарии и методику изготовления концентрата из кормовых микроводорослей.

Новое подразделение работает так, как это и задумывалось изначально - в качестве центра компетенции в области марикультуры на Дальнем Востоке, прокомментировал директор ВНИРО Кирилл Колончин.

В ближайшее время на территории завода откроется образовательный центр, где студенты профильных специальностей, работники марихозяйств смогут получить новые знания в области искусственного воспроизводства и культивирования гидробионтов.

«Мы, конечно, прекрасно понимаем, что технический и технологический рывок невозможно обеспечить силами одного, пусть и мощного центра, – отметил заместитель директора - руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк. – Совместная работа науки, образовательных учреждений и предприятий – тот путь, который поможет достичь действительно значительных результатов».

В ближайших планах центра - перспективные работы по селекции беспозвоночных для получения линий здоровых крупноразмерных производителей, дающих жизнестойкую молодь. Также специалисты будут исследовать болезни гидробионтов на обособленном модуле.

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