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Тихоокеанский морж. Чукотка, поселок Рыркайпий. Фото Максима Козлова / WWF России

Экологи призывают не оставлять лежбища без защиты закона

WWF России попросил Минприроды оказать содействие в скорейшем установлении новых норм по охране местообитаний морских млекопитающих. Организация обращает внимание, что единственный правовой акт в этой сфере упразднен в рамках «регуляторной гильотины».

С 25 июня приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 30 июня 1986 г. № 349 «Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих» прекратил свое действие в рамках механизма «регуляторной гильотины». Рыбопромышленники приветствовали это изменение. Руководители отраслевых ассоциаций обратили внимание, что отмена приказа избавила промысловиков от штрафов за попадания в запретные зоны, необходимости подачи уведомлений о заходе в такие акватории и дала возможность свободно пользоваться Первым и Вторым Курильскими проливами, экономя время и топливо.

Однако беспокойство высказали экологи. Они указали, что приказ № 349 был единственным правовым актом, устанавливающим специализированный правовой режим охраны местообитаний морских млекопитающих, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, и альтернатив предложено не было.

«Для таких животных, как сивучи и моржи, безопасность на лежбище – это вопрос жизни и смерти. Пугливые от природы, эти тучные животные (масса тела самца моржа может достигать 2 тонн, сивуча – 1 тонны) склонны к массовой панике, во время которой взрослые особи могут раздавить насмерть детенышей и нанести травмы друг другу, - рассказал главный координатор проектов WWF России по морским охраняемым территориям Борис Соловьев. - Спровоцировать моржовую панику могут самые, казалось бы, безобидные явления: проходящее вдалеке судно, звук двигателя самолета, лодки и пр. Более того, из-за уменьшения ледового покрова Северного Ледовитого океана в последнее время моржи вынуждены проводить больше времени на суше, а значит, и лежбища их становятся более переполненными, и паника в таких местах приведет к большим потерям. Ведь на одном лежбище может собираться до 100 тыс. особей!»

Как сообщили Fishnews в пресс-службе фонда, отмена правил крайне негативно отразится на благополучии отдельных популяций и «качестве жизни» всех морских млекопитающих, в том числе занесенных в Красную книгу РФ.

Экологи убеждены, что охрана морских млекопитающих должна стать предметом государственного регулирования в рамках обновляемого регуляторного механизма. Соответствующее обращение направлено в Минприроды 20 октября.

WWF России уже обращался по этому вопросу в Минсельхоз. «Однако в ответ на это обращение Министерство сельского хозяйства разъяснило, что упраздненные Зоны охраны создавались для охраны мест обитания «краснокнижных» видов морских млекопитающих, в связи с чем решение поставленных проблем выходит за границы его полномочий. WWF считает, что вопрос находится в рамках компетенций ведомства. Специалисты фонда готовы экспертно поддержать работу государственных органов в области правовых норм для защиты местообитаний морских млекопитающих и призывают создать межведомственную рабочую группу для скорейшего решения проблемы», - говорится в пресс-релизе природоохранной организации.

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