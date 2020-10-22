22 октября 2020 года

Рыболовные участки в Арктике оцифруют

Механизм распределения акваторий под марикультуру на Дальнем Востоке через электронную карту планируют адаптировать для рыболовных участков в Арктической зоне. Инициативу мурманского бизнеса поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

На встрече с инвесторами Арктической зоны в Мурманске председатель правительства Михаил Мишустин поддержал обращение регионального предприятия, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина. Гендиректор компании предложил применить для прибрежных рыболовных участков в Арктике тот же механизм, который на Дальнем Востоке позволяет получать свободные рыбоводные участки в электронном виде.

«Действительно, на Дальнем Востоке есть такой механизм – в электронном виде получение возможности использования рыбоводных участков. Это пользуется очень большим спросом», – подтвердил премьер-министр.

Он отметил, что через электронную карту в пользование предоставлено уже 72 участка площадью 15 тыс. га. Михаил Мишустин обратился к главе Минвостокразвития Александру Козлову с предложением распространить эту практику и на Арктику.

«Говорят, что очень важно «не рыбой накормить, а дать удочку». Но без участка, где удить, это невозможно. Поэтому я поддерживаю это и думаю, что мы именно так и решим. Соответствующее постановление правительства подготовим и доработаем информационную систему, чтобы в электронном виде распространить ее и здесь, в Арктике», – пообещал премьер-министр участникам встречи.

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