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Премьер-министр Михаил МИШУСТИН провел встречу с инвесторами Арктической зоны. Фото пресс-службы правительства РФ

Рыболовные участки в Арктике оцифруют

Механизм распределения акваторий под марикультуру на Дальнем Востоке через электронную карту планируют адаптировать для рыболовных участков в Арктической зоне. Инициативу мурманского бизнеса поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

На встрече с инвесторами Арктической зоны в Мурманске председатель правительства Михаил Мишустин поддержал обращение регионального предприятия, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина. Гендиректор компании предложил применить для прибрежных рыболовных участков в Арктике тот же механизм, который на Дальнем Востоке позволяет получать свободные рыбоводные участки в электронном виде.

«Действительно, на Дальнем Востоке есть такой механизм – в электронном виде получение возможности использования рыбоводных участков. Это пользуется очень большим спросом», – подтвердил премьер-министр.

Он отметил, что через электронную карту в пользование предоставлено уже 72 участка площадью 15 тыс. га. Михаил Мишустин обратился к главе Минвостокразвития Александру Козлову с предложением распространить эту практику и на Арктику.

«Говорят, что очень важно «не рыбой накормить, а дать удочку». Но без участка, где удить, это невозможно. Поэтому я поддерживаю это и думаю, что мы именно так и решим. Соответствующее постановление правительства подготовим и доработаем информационную систему, чтобы в электронном виде распространить ее и здесь, в Арктике», – пообещал премьер-министр участникам встречи.

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  • Премьер-министр Михаил МИШУСТИН провел встречу с инвесторами Арктической зоны. Фото пресс-службы правительства РФ
  • Премьер-министр Михаил МИШУСТИН провел встречу с инвесторами Арктической зоны. Фото пресс-службы правительства РФ
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