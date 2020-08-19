19 августа 2020 года

Электронная карта рыбоводных участков – гордость Минвостокразвития

В Минвостокразвития считают успешными результаты работы сервиса «Аквавосток», с помощью которого распределяются участки для марикультуры в ДФО. Использование системы позволило устранить административные барьеры, ускорить все процессы, заявил глава ведомства Александр Козлов.

На правкомиссии по развитию Дальнего Востока у премьера Михаила Мишустина руководитель Минвостокразвития Александр Козлов отдельно остановился на аквакультуре. Электронный сервис для получения рыбоводных участков министр назвал уникальным, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта правительства.

«На электронной карте инвесторы самостоятельно выбирают рыбоводный участок, подают заявку на его приобретение через систему электронных аукционов. За два года работы механизма бизнес получил в два раза больше акваторий, чем за предыдущие 20 лет. То есть мы снизили административные барьеры, ускорили все процессы, сделали выбор конкурентным», – заявил глава Минвостокразвития.

Полученный опыт, по его словам, натолкнул на идею создать похожие механизмы в сельском хозяйстве и лесной отрасли.

Напомним, что в Дальневосточном федеральном округе введены особые правила формирования рыбоводных участков. Для этих целей создан специальный интернет-сервис – aquavostok.ru.

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