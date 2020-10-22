22 октября 2020 года

Отечественные уловы превысили 4 миллиона тонн

К 19 октября российские пользователи освоили в общей сложности 4,143 млн тонн водных биоресурсов - на 0,2% выше уровня прошлого года. Более 3 млн тонн из этого объема выловили на Дальнем Востоке.

В Дальневосточном бассейне общий объем добычи ВБР составил 3,011 млн тонн -на 73,26 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2019 г. Минтая поймано 1,631 млн тонн (+65,49 тыс. тонн по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года), трески – 146,4 тыс. тонн (+17,1 тыс. тонн), сельди – 253,29 тыс. тонн (+45,6 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Тихоокеанских лососей добыли 296,4 тыс. тонн, что на 377,96 тыс. тонн ниже уровня 2018 г. и на 195,76 тыс. тонн - уровня прошлого года.

В Северном бассейне рыбаки освоили 416,91 тыс. тонн – на 19,7 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Промысел трески принес 265,21 тыс. тонн (-22,78 тыс. тонн), пикши – 66,41 тыс. тонн (+3,78 тыс. тонн).

В Западном бассейне поймали 64,16 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 0,44 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Вылов шпрота составил 38,11 тыс. тонн (+3,08 тыс. тонн), балтийской сельди – 17,99 тыс. тонн (-0,98 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне наловили 50,40 тыс. тонн, отставание от результата за аналогичный прошлогодний период - 4,41 тыс. тонн. Хамсы добыто 19,43 тыс. тонн (+1,62 тыс. тонн), шпрота – 18,26 тыс. тонн (+0,33 тыс. тонн), тюльки – 2,12 тыс. тонн (-1,04 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне уловы составили 50,85 тыс. тонн, прибавка - 1,25 тыс. тонн. Кильки поймали 6,16 тыс. тонн, это на 5,18 тыс. тонн выше уровня 2019 г. Частиковых видов рыб освоено 17,46 тыс. тонн (-3,39 тыс. тонн), пресноводных видов ВБР – 20,91 тыс. тонн (-0,55 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российские суда добыли 257,8 тыс. тонн – на 12,2 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Промысел в конвенционных районах и открытой части Мирового океана принес 255,5 тыс. тонн (-28 тыс. тонн).

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