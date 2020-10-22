22 октября 2020 года

Увлекшемуся рыболову придется раскошелиться

В Ростовской области рыбоохрана выявила превышение любителем суточной нормы вылова более чем на 37 кг. Помимо уплаты штрафа, мужчине предстоит возместить ущерб водным биоресурсам - почти 30 тыс. рублей.

Нарушение рыбинспекторы выявили на Дону, в гирле Большая Кутерьма. Гражданин поймал 33 сазана, двух лещей и одну тарань, общий вес улова составил 42,32 кг, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства. При этом, согласно бассейновым правилам рыболовства, суммарная суточная норма добычи составляет 5 кг.

Также в ТУ напомнили, что при осуществлении любительского рыболовства запрещается безвозвратное изъятие сазанов длиной менее 35 см, лещей короче 28 см и тарани меньше 16 см.

Составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства, влечет для граждан штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей). Кроме того, мужчине предстоит возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам: 29 250 рублей.

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