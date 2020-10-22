22 октября 2020 года

На осетровых браконьерах решили заработать мошенники

Прокуратура Астраханской области направила в суд уголовное дело о покушении на мошенничество. По данным следствия, двое злоумышленников обещали почти за миллион рублей закрыть уголовное дело о незаконной добыче осетровых.

Жители Камызякского и Ахтубинского районов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, в мае злоумышленники узнали узнали о том, что двое их общих знакомых привлекаются к уголовной ответственности за незаконную добычу рыб осетровых пород. «Имея умысел на мошенничество, действуя по предварительному сговору, указанные лица ввели в заблуждение родственников обвиняемых о возможности прекращения уголовного преследования за 950 тыс. рублей, не имея реальной возможности и намерения содействовать освобождению своих знакомых», - сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

7 июля в момент передачи денежных средств фигурантов задержали сотрудники ФСБ. В настоящее время мужчины находятся под стражей.

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