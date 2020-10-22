22 октября 2020 года

Для промысла иваси приготовили изменения правил

Дальневосточный научно-промысловый совет поддержал внесение в правила рыболовства изменений. Предлагается предусмотреть, что добыча сардины-иваси и скумбрии с использованием двух судов относится к рыболовству с учетом уловов в местах доставки и выгрузки.

Напомним, что рыбаки, развивающие промысел сардины-иваси, столкнулись с вопросом: как оформлять работу, если добыча поступает из орудия лова сразу на судно-приемщик.

Теперь в правилах рыболовства для Дальнего Востока планируется четко предусмотреть, что при такой схеме предприятия могут использовать режим рыболовства с учетом улова в местах доставки и выгрузки. Поправки, которые должны исключить претензии контролирующих органов к рыбакам, одобрил 22 октября Дальневосточный научно-промысловый совет.

Как следует из текста предложенных изменений, судно, которое изымает водные биоресурсы напрямую из орудия добычи в наливной трюм, рассматривается как базовое. Суда с «кошельками» или разноглубинными тралами, устанавливающие орудий лова, - вспомогательные. Таким образом они указываются в разрешении на добычу базового судна.

В этом случае учет улова осуществляется в местах доставки и выгрузки после завершения каждого рейса (выхода в море). Соотношение видов в уловах указывается в отчетных документах базового судна. В промысловых журналах вспомогательных судов делаются записи о применении орудий лова для изъятия ВБР базовым судном, весовое (размерное) соотношение видов при этом не указывается.

Поправки распространяются не только на иваси, но и на скумбрию и сайру.

Принятые изменения должны снять вопросы, с которыми столкнулись рыбаки, заявил Fishnews представитель рыбокомбината «Островной» Сергей Суханов. «Формулировку Росрыболовство и ВНИРО готовили с нашим участием», - отметил он.

Теперь должен выйти приказ Министерства сельского хозяйства РФ, который официально внесет одобренные поправки.

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