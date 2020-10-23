23 октября 2020 года

Главными подозреваемыми в деле о камчатском заморе стали водоросли

Следователи работают над раскрытием дела о загрязнении Авачинского залива и гибели морских животных. В качестве приоритетной версии рассматривается природная причина.

Напомним, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 247 и части 2 статьи 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, загрязнение морской среды).

На месте происшествия продолжает работать группа, в состав которой входят 20 следователей и криминалистов центрального аппарата СК России. Проверяются различные версии загрязнения.

«Произведены осмотры акватории и прибрежной территории Авачинского залива протяженностью более 200 км, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ на территории края, в ходе которых получены пробы донных отложений, воды и грунта для установления в них наличия вредных веществ. Исследования этих проб исключили возможность загрязнения из указанных объектов», - рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По его данным, получены и изучаются данные морской логистики и дистанционного зондирования Земли в целях определения источника загрязнения воды. Установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило.

Отмечено, что физико-химические, экологическая и судебно-медицинские экспертизы выполняются ведущими экспертными учреждениями и научными центрами.

«По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», - заявили в пресс-службе.

Специалисты продолжают устанавливать причины изменения характеристик воды в акватории залива и вести тщательный мониторинг ситуации. После проведения всех экспертиз по результатам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение.

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