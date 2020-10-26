26 октября 2020 года

Браконьерский крабовый промысел обернулся уголовным делом и иском

Жителя Хабаровского края, уличенного в незаконной добыче краба, ждет не только суд за преступление, но и иск о возмещении ущерба более чем на 1,3 млн рублей.

Городская прокуратура Николаевска-на-Амуре направила в суд уголовное дело в отношении жителя Ульчского района. Он обвиняется в преступлении по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с применением самоходного плавсредства, с причинением особо крупного ущерба).

Согласно фабуле дела, в июне в бухте Табо Татарского пролива мужчина с помощью ловушек незаконно добыл 194 особи камчатского краба. Улов изъяли сотрудники правоохранительных органов в ходе рейда, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. По ее информации, ущерб в денежном исчислении превысил 1,3 млн рублей.

Во время следствия подозреваемый полностью признал свою вину. Вместе с обвинительным актом в суд направлен иск о возмещении ущерба. На принадлежащие фигуранту катер и подвесной мотор общей стоимостью 300 тыс. рублей наложен арест.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews