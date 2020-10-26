26 октября 2020 года

В классификаторе для аквакультуры прописали суда

Минюст зарегистрировал приказ Минсельхоза о внесении изменений в классификатор в области аквакультуры. В него добавлены суда для обслуживания садков и других технических средств, которые используются для разведения и содержания гидробионтов.

Приказ Минсельхоза от 29 июля 2020 г. № 430 вносит поправки в раздел 04 «Объекты рыбоводной инфраструктуры и иные объекты, используемые для осуществления аквакультуры (рыбоводства), ‎а также специальные устройства и (или) технологии» Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства).

Как сообщает корреспондент Fishnews, подраздел 04.02. «Машины» переименован в «Машины и суда» и дополнен пунктом 04.02.15 «специализированные суда для обслуживания садков и других технических средств, используемых для разведения и (или) содержания, выращивания объектов аквакультуры (рыбоводства)».

В подраздел классификатора 04.03 «Оборудование» включена категория 04.03.06 «для обеспечения работы специализированных судов, обслуживающих садки и другие технические средства, используемые ‎для разведения и (или) содержания, выращивания объектов аквакультуры (рыбоводства)». Внутри этой категории дополнительно выделены виды оборудования:

04.03.06.01 - для подъема грузов;

04.03.06.02 - для перемещения продукции аквакультуры и технических средств на судне;

04.03.06.03 - для рассаживания спата;

04.03.06.04 - для первичной очистки и обработки объектов аквакультуры;

04.03.06.05 - для разбивки друз моллюсков;

04.03.06.06 - для сортировки продукции аквакультуры;

04.03.06.07 - другое технологическое оборудование.

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