26 октября 2020 года

Южная Корея разберется с условиями работы иностранных моряков

Власти Республики Корея проверят соблюдение трудовых прав иностранных работников на рыболовецких судах. В 2018 г. доля таких кадров превышала 17% от занятых в отрасли, отмечают СМИ.

По данным Министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи, инспекция условий труда иностранных членов экипажей на судах водоизмещением от 20 тонн продлится до 20 ноября. Проверке предшествовал опрос 450 зарубежных работников, проведенный министерством в первой половине текущего года, пишет The Korea Times.

В своем заявлении ведомство подчеркнуло важность иностранцев для рыбного хозяйства страны. Поэтому чиновники хотят получить детальную информацию об условиях труда таких работников, сообщает корреспондент Fishnews.

The Korea Times приводит мнение критиков: трудовые права иностранных рыбаков в республике не соблюдаются. По информации издания, в 2018 г. зарубежные кадры составляли более 17% от работающих в отрасли. Предполагается, что в дальнейшем их доля будет расти, поскольку все больше южнокорейцев отказываются от физического труда.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews