26 октября 2020 года

Ростовская область рассчитывает на пастбищное рыбоводство

В Ростовской области планируют довести объемы производства товарной рыбы до 25 тыс. тонн. Резервы для роста регион видит в пастбищной аквакультуре, где рыбу можно выращивать без применения кормов.

По итогам 2019 г. Ростовская область осталась в числе лидеров по объему производства продукции товарной аквакультуры, как среди регионов Южного федерального округа, так и в целом по стране. Местные предприятия вырастили 24,4 тыс. тонн рыбы – порядка 10% общероссийского производства.

Цель на ближайшую перспективу – довести объемы производства товарной рыбы до 25 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, одним из резервов для роста в этом направлении является пастбищное рыбоводство, основанное на естественной кормовой базе.

В регионе действует программа поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса. Рыбоводные хозяйства могут получить субсидии, направленные на обеспечение увеличения объемов производства товарной рыбы, сохранения водных биоресурсов, технической и технологической модернизации. В 2020 г. на поддержку отрасли из бюджета Ростовской области направлено 84,4 млн рублей.

Кроме того, в регионе планируется более активное применение растительноядных видов рыб для сохранения экологии водных объектов. Аквакультурные предприятия области готовы уже в 2021 г. предоставить для этих целей в достаточном количестве белого амура и белого толстолобика, которые являются лучшими биомелиораторами.

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