27 октября 2020 года

Сенаторы озаботились проблемой «прибрежки»

Регионы и рыбаки просят решить вопрос с обработкой уловов прибрежного рыболовства, заявил член Совета Федерации Сергей Митин. По его словам, необходимо создать условия для обеспечения сырьем береговых предприятий.

Вопросы совершенствования законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов обсудили в Совфеде 26 октября. Совещание провел первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Сенатор отметил, что от прибрежных субъектов и рыбацких объединений неоднократно поступали обращения с просьбой внести изменения в закон о рыболовстве, поскольку в нем отсутствует механизм первичной переработки уловов на борту судов, ведущих прибрежный промысел.

В законодательстве нет и понятия «производство рыбной продукции». Это, по мнению Пограничной службы, не позволяет производить любую обработку уловов на судне, осваивающем прибрежную квоту. Такая ситуация вынуждает компании отказываться от прибрежного лова, заявил зампред профильного комитета СФ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации, проблема с «прибрежкой» наиболее актуальна для регионов Северного бассейна – Мурманской и Архангельской областей, Карелии и Ненецкого автономного округа – ввиду удаленности районов промысла и малых сроков хранения охлажденной продукции.

По словам Сергея Митина, прибрежное рыболовство было выделено из промышленного исключительно с целью развития прибрежных регионов и снабжения их рыбой в живом, свежем, охлажденном виде либо слегка обработанной и предназначенной для последующей переработки. «Необходимо создать условия для возможности насыщения прибрежных регионов уловами для обеспечения полномасштабной загрузки береговых предприятий, обеспечивающих высокую степень переработки уловов», — подчеркнул парламентарий.

На совещании также подняли вопрос о реализации проектов под инвестквоты. Сергей Митин обратил внимание, что отмечается повсеместная задержка исполнения графиков строительства со стороны верфей. «Увеличение срока строительства судов влечет дополнительные расходы инвесторов на обслуживание в дополнительный период банковских гарантий», – указал он.

По словам сенатора, в Совет Федерации поступали обращения от рыбопромысловых компаний с предложениями по минимизации финансовых потерь из-за срыва графиков строительства флота. Речь идет о проработке вопроса о возможности отказа от банковских гарантий для обеспечения реализации таких инвестпроектов или их поэтапного уменьшения для компаний, соблюдающих график инвестиций.

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