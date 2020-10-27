27 октября 2020 года

Государство обещает поощрить добросовестных экспортеров

Президент Владимир Путин поручил правительству заняться вопросами создания института добросовестного экспортера для предоставления такому поставщику дополнительных преимуществ.

Глава государства подписал перечень поручений по итогам сентябрьского заседания Госсовета, на котором обсуждалось достижение целей национального развития, сообщает корреспондент Fishnews

Поставлены задачи в том числе по созданию комфортной бизнес-среды. Президент поручил включить в дорожную карту «Трансформация делового климата» мероприятие по созданию института «добросовестного экспортера».

Как следует из текста поручений, для таких поставщиков должны обеспечиваться дополнительные преимущества, упрощенный порядок взаимодействия с органами власти, снижение административной нагрузки.

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