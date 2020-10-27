27 октября 2020 года

Китай готов проверить российских экспортеров по видео

Китайская сторона направила условия для проверки российских поставщиков в видеорежиме, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на онлайн-конференции Fishnews.

В условиях пандемии компании, экспортирующие рыбу и морепродукты, столкнулись с целым рядом вопросов. Один из них – проведение аудита зарубежной стороной для осуществления поставок.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья продолжает работу с Россельхознадзором и Нацрыббезопасностью. Недавно поступила информация о готовности Китая обновить список поставщиков, но из-за коронавируса осуществлять проверку представители КНР намерены в режиме видеоаудита, сообщил руководитель АРПП на онлайн-конференции Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

«Каждое судно, каждый цех, предъявляемые для проверки, должны быть обеспечены видеосвязью, интернетом, другими необходимыми атрибутами», – объяснил Георгий Мартынов. Он сообщил, что ассоциация разослала информацию об условиях проведения проверок членам объединения и готова поделиться ею с коллегами, чтобы обсудить дальнейшую работу.

«Главное, чтобы этот процесс не останавливался, а наши предприятия были предъявлены китайской стороне с целью продолжения поставок», – подчеркнул руководитель АРПП.

На онлайн-конференции также обсуждались вопросы с выдачей сертификатов для экспорта.

Руководители ассоциаций отметили, что российские компании принимают дополнительные меры, чтобы гарантировать безопасность поставок рыбопродукции.

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