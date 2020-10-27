27 октября 2020 года

Рыбакам определили ОДУ

Минсельхоз опубликовал приказ об утверждении общего допустимого улова на 2021 г. Документ определяет, сколько рыбаки смогут добыть квотируемых объектов промысла.

Общий допустимый улов на предстоящий год утвержден приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 9 октября 2020 г. № 601. Документ опубликован в базе ведомства, сообщает корреспондент Fishnews.

ОДУ затем распределяется по видам квот, после чего - в случае с промыслом - Росрыболовство выпускает приказы о наделении объемами пользователей.

Приказ об утверждении ОДУ с приложением смотрите в прикрепленном файле.

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