Новости
Минтай – важнейший для российского рыболовства объект

Минтая разрешили поймать чуть больше

Минсельхоз утвердил общий допустимый улов на 2021 г. Разрешенные к освоению объемы важнейшего объекта российского промысла – минтая – на уровне 2020 г., с некоторой прибавкой: 1,996 млн тонн на предстоящий год и 1,994 млн тонн на нынешний.

Допустимый улов во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ на 2021 г. утвержден приказом Минсельхоза от 9 октября 2020 г. № 601.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вырос общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне. В следующем году к добыче разрешено 415 тыс. тонн. В этом году ОДУ составляет 390 тыс. тонн – с учетом июньской прибавки.

В Карагинской подзоне допустимый улов установлен на уровне 22,5 тыс. тонн (в 2020 г.– 13,7 тыс. тонн), в Петропавловско-Командорской – 82,8 тыс. тонн (в нынешнем году – 89,5 тыс. тонн).

В Северо-Курильской зоне ОДУ несколько ниже показателя 2020 г.: на следующий год предусмотрено 103,3 тыс. тонн, тогда как в этом году 110,8 тыс. тонн. В то же время выросли разрешенные для освоения объемы на Южных Курилах: 116,7 тыс. тонн в 2021 г. против 95,9 тыс. тонн в 2020 г.

Допустимый улов минтая в Чукотской зоне – 5 тыс. тонн (на нынешний год – 4,8 тыс. тонн). Разрешено перераспределять объемы добычи с Западно-Беринговоморской зоной, но без превышения суммарного ОДУ.

В Чукотском море допустимый улов на предстоящий год ниже, чем на нынешний, – 37,2 тыс. тонн против 68 тыс. тонн. В 2020 г. объемы для освоения минтая в этом районе были установлены впервые.

Несколько снизился ОДУ минтая в подзоне Приморье: если на этот год была определена величина 28,7 тыс. тонн, то на следующий – 23,2 тыс. тонн. В Западно-Сахалинской подзоне к вылову разрешено 4 тыс. тонн (в 2020 г. – 3,5 тыс. тонн).

Суммарный ОДУ по северной части Охотского моря – 1,060 млн тонн. В Северо-Охотоморской подзоне можно будет освоить 381,6 тыс. тонн (в этом году – 383 тыс. тонн), в Западно-Камчатской – 381,6 тыс. тонн (против 383 тыс. тонн), в Камчатско-Курильской – 296,9 тыс. тонн (в нынешнем году – 298 тыс. тонн). Также можно перераспределять разрешенный для освоения объем между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммы. Слегка вырос ОДУ в Восточно-Сахалинской подзоне: 126,1 тыс. тонн в 2021 г. против 125 тыс. тонн в 2020 г.

Общий допустимый улов определяет, сколько может быть освоено в рамках различных видов рыболовства, в том числе промышленного лова.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ОДУ
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Повысить производительность «морозки» на судне? Можем!

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Активно подключаемся к глобальным вопросам

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

Заместитель директора АТФ по модернизации и развитию флота Николай НАЗАРЕНКО

Заместитель директора АТФ по модернизации и развитию флота

Николай НАЗАРЕНКО

Верфи могут оставить рыбаков без инвестквот

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Закон уравнял условия для рыбаков внутри бассейна

К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

Игорь КИМ

Рыбопереработка требует современных технологов

Все материалы

Крупным планом

Добыча лосося в Хабаровском крае в 2020 г. Фото предоставлено Степаном Шишманом

Что произошло с лососем

Рыбопромышленники Приморья вкладываются в развитие береговой переработки. Фото пресс-службы ГК «Доброфлот»

Инвестиции вопреки

Государство в последние годы явно демонстрирует, что не намерено оставлять Северо-Курильск на Парамушире

Неоставленный остров

Старый и новый заводы «Алаида» в Северо-Курильске

Инвестквоты для Парамушира

Все материалы

События

В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

Приморье встретило «Русь»

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.