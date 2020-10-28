28 октября 2020 года

Минтая разрешили поймать чуть больше

Минсельхоз утвердил общий допустимый улов на 2021 г. Разрешенные к освоению объемы важнейшего объекта российского промысла – минтая – на уровне 2020 г., с некоторой прибавкой: 1,996 млн тонн на предстоящий год и 1,994 млн тонн на нынешний.

Допустимый улов во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ на 2021 г. утвержден приказом Минсельхоза от 9 октября 2020 г. № 601.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вырос общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне. В следующем году к добыче разрешено 415 тыс. тонн. В этом году ОДУ составляет 390 тыс. тонн – с учетом июньской прибавки.

В Карагинской подзоне допустимый улов установлен на уровне 22,5 тыс. тонн (в 2020 г.– 13,7 тыс. тонн), в Петропавловско-Командорской – 82,8 тыс. тонн (в нынешнем году – 89,5 тыс. тонн).

В Северо-Курильской зоне ОДУ несколько ниже показателя 2020 г.: на следующий год предусмотрено 103,3 тыс. тонн, тогда как в этом году 110,8 тыс. тонн. В то же время выросли разрешенные для освоения объемы на Южных Курилах: 116,7 тыс. тонн в 2021 г. против 95,9 тыс. тонн в 2020 г.

Допустимый улов минтая в Чукотской зоне – 5 тыс. тонн (на нынешний год – 4,8 тыс. тонн). Разрешено перераспределять объемы добычи с Западно-Беринговоморской зоной, но без превышения суммарного ОДУ.

В Чукотском море допустимый улов на предстоящий год ниже, чем на нынешний, – 37,2 тыс. тонн против 68 тыс. тонн. В 2020 г. объемы для освоения минтая в этом районе были установлены впервые.

Несколько снизился ОДУ минтая в подзоне Приморье: если на этот год была определена величина 28,7 тыс. тонн, то на следующий – 23,2 тыс. тонн. В Западно-Сахалинской подзоне к вылову разрешено 4 тыс. тонн (в 2020 г. – 3,5 тыс. тонн).

Суммарный ОДУ по северной части Охотского моря – 1,060 млн тонн. В Северо-Охотоморской подзоне можно будет освоить 381,6 тыс. тонн (в этом году – 383 тыс. тонн), в Западно-Камчатской – 381,6 тыс. тонн (против 383 тыс. тонн), в Камчатско-Курильской – 296,9 тыс. тонн (в нынешнем году – 298 тыс. тонн). Также можно перераспределять разрешенный для освоения объем между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммы. Слегка вырос ОДУ в Восточно-Сахалинской подзоне: 126,1 тыс. тонн в 2021 г. против 125 тыс. тонн в 2020 г.

Общий допустимый улов определяет, сколько может быть освоено в рамках различных видов рыболовства, в том числе промышленного лова.

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