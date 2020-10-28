28 октября 2020 года

Китай вновь внес изменения в перечень российских экспортеров

Главное таможенное управление КНР (GACC) обновило Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов - поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китай. Для двух судов введены временные ограничения с 20 октября.

Меры определены в связи с выявлением у членов экипажа COVID-19, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. По данным учреждения, вся остальная информация в списке оставлена без изменений. С обновленным перечнем можно ознакомиться на сайте НЦБРП.

27 октября на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал, что китайская сторона планирует проводить проверки в режиме видеоаудита для обновления перечней поставщиков.

«Каждое судно, каждый цех, предъявляемые для проверки, должны быть обеспечены видеосвязью, интернетом, другими необходимыми атрибутами», – объяснил Георгий Мартынов. Ассоциация разослала информацию об условиях проведения проверок членам объединения.

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