Китай вновь внес изменения в перечень российских экспортеров
Главное таможенное управление КНР (GACC) обновило Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов - поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китай. Для двух судов введены временные ограничения с 20 октября.
Меры определены в связи с выявлением у членов экипажа COVID-19, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. По данным учреждения, вся остальная информация в списке оставлена без изменений. С обновленным перечнем можно ознакомиться на сайте НЦБРП.
27 октября на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал, что китайская сторона планирует проводить проверки в режиме видеоаудита для обновления перечней поставщиков.
«Каждое судно, каждый цех, предъявляемые для проверки, должны быть обеспечены видеосвязью, интернетом, другими необходимыми атрибутами», – объяснил Георгий Мартынов. Ассоциация разослала информацию об условиях проведения проверок членам объединения.
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