29 октября 2020 года

Андрей Ануфриев: Отрасль началась с рыболовецких колхозов

Рыболовецкие колхозы, даже сменившие форму собственности, имеют очень большое значение для своих населенных пунктов, зачастую они – единственный достаточно крупный работодатель на этих территориях, отмечает председатель правления Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев.

15 октября Союз рыболовецких колхозов России отметил 35-летие со дня образования. Организация объединяет рыбаков разных бассейнов.

«В апреле 1985 года Совет министров СССР принял постановление «О совершенствовании руководства рыболовецкой колхозной системы». Главной идеей было сделать управление рыболовецкими колхозами более централизованным, – рассказал председатель правления Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев. – На тот момент это была очень мощная система: рыболовецкие колхозы имели на балансе крупнотоннажные суда, работали не только вблизи родных берегов, но и в различных районах Мирового океана, например, в водах африканских государств; занимались береговой переработкой и в сумме обеспечивали порядка 25% вылова всей рыбной отрасли – это более 2 млн тонн!

Уже в октябре был собран Учредительный съезд уполномоченных представителей рыболовецких колхозов, который принял решение о создании Всесоюзного объединения рыболовецких колхозов. С этой даты – 15 октября 1985 года – мы и ведем отсчет истории нашего союза».

После распада СССР и отделения всех республик 15 апреля 1992 г. прошло собрание учредителей рыболовецких колхозов, которое приняло решение о реорганизации Всесоюзного объединения в Союз рыболовецких колхозов России. Сейчас члены Росрыбколхозсоюза – это 65 организаций разных форм собственности, которые представляют практически все прибрежные регионы и все рыбохозяйственные бассейны. В составе объединения не только колхозы, но и акционерные общества, ассоциации и региональные рыбакколхозсоюзы.

«Но союз – это не застывшая монолитная структура, какие-то предприятия могут в него вступать, а какие-то выходить из его состава. Только в этом году мы приняли четырех новых членов – это Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского района Хабаровского края, компании «Атика» (Сахалинская область) и «Оладон» (Хабаровский край) и рыбколхоз «Парижская коммуна» из Краснодарского края», – отметил Андрей Ануфриев в интервью Fishnews.

Рыболовецкие колхозы, даже поменявшие форму собственности, акционировавшиеся, обычно играют очень важную роль для местных жителей, зачастую являясь единственным более-менее крупным предприятием и работодателем в своем населенном пункте.

«Взять хотя бы РК «Приморец» в Шкотовском районе Приморского края, которому тоже в этом году стукнуло 90 лет. Да, в свое время колхоз был реорганизован в форму ОАО, но там остался тот же руководитель Петр Николаевич Гордиенко и те же люди, а для поселка Подъяпольское «Приморец» по-прежнему градообразующее предприятие.

Или еще один пример – рыболовецкая артель имени 50 лет Октября в Ванинском районе Хабаровского края. В селе Датта – это единственное крупная организация, она является градообразующей и несет большую часть социальных расходов. Артель, которой уже более сорока лет руководит Давыд Яковлевич Фукс, занимается благоустройством села, ремонтирует ключевые объекты инфраструктуры, материально поддерживает пенсионеров, постоянно помогает сельской администрации. И по сути так во всех прибрежных регионах», – подчеркнул Андрей Ануфриев.

В 2008 – 2015 гг. проводились социально-экономические исследования 65 населенных пунктов, расположенных на побережье Белого моря, которые показали явную связь между наличием рыболовецкого колхоза и сохранением поселения. «Более того, эти данные подтвердили, что в условиях Русского Севера ни сельское хозяйство, ни туризм не способны заменить финансовый поток, который формируется рыбным промыслом. С его прекращением экономическая активность постепенно сходит на нет. В городе люди могут найти другую работу, а в небольших поселениях это почти невозможно», – обратил внимание руководитель объединения.

С учетом этого, считают в союзе, видится странный парадокс нынешней политики в отношении рыболовецких колхозов. «Многие из них расположены на приграничных территориях, где удержание населения – вопрос безопасности страны, о котором государство вроде бы так печется, – напомнил Андрей Ануфриев. – Более того, сейчас декларируются намерения активно развивать Дальний Восток и Арктику, стимулировать людей переезжать в эти регионы. Но при этом предпринимаются шаги по отмене льгот для градообразующих предприятий, по изъятию части квот у рыболовецких колхозов. Что же это за логика: давайте уничтожим то, что уже существует и работает десятилетиями, а потом будем строить с нуля, даже если это обойдется гораздо дороже? Лично мне непонятно».

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