15 октября Союз рыболовецких колхозов России отметил 35-летие со дня образования. Правда, с торжественными мероприятиями в силу эпидобстановки решили повременить. Руководителям предприятий колхозной системы пришлось бы лететь в столицу со всех концов страны, ведь Росрыбколхозсоюз остается в полном смысле общероссийской организацией, объединяя рыбаков со всех бассейнов. Каков путь рыболовецких колхозов в XXI веке, какую роль они играют в жизни населения приграничных прибрежных территорий, каким образом удается сохранять эту систему и защищать интересы рыбацкого сообщества уже четвертое десятилетие, в интервью Fishnews рассказал председатель правления Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев.

– Союз рыболовецких колхозов России – одно из старейших общероссийских объединений в рыбной отрасли. Кто принимал решение о его создании 35 лет назад? Какие задачи ставились на том этапе и что представляет собой союз в наши дни?

– В апреле 1985 года Совет министров СССР принял постановление «О совершенствовании руководства рыболовецкой колхозной системы». Главной идеей было сделать управление рыболовецкими колхозами более централизованным. На тот момент это была очень мощная система: рыболовецкие колхозы имели на балансе крупнотоннажные суда, работали не только вблизи родных берегов, но и в различных районах Мирового океана, например, в водах африканских государств; занимались береговой переработкой и в сумме обеспечивали порядка 25% вылова всей рыбной отрасли – это более 2 млн тонн!

Уже в октябре был собран Учредительный съезд уполномоченных представителей рыболовецких колхозов, который принял решение о создании Всесоюзного объединения рыболовецких колхозов. С этой даты – 15 октября 1985 года – мы и ведем отсчет истории нашего союза.

Понятно, что сама колхозная система намного старше. Советская власть организовывала колхозы на селе с 1920-х годов и одновременно с ними создавались рыболовецкие хозяйства, артели. Последние годы многие наши организации отмечали юбилейные даты – кто 80 лет, а кто и 90! Взять хотя бы крупнейший по объемам вылова камчатский РК имени Ленина: в 1929 году в Авачинской бухте образовалось сразу три артели, которые со временем стали одним колхозом. Колхозы Архангельской области, Ненецкого округа, Карелии – все с историей. Солидный возраст и у региональных колхозных объединений. Например, Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз в этом году отмечает 60-летие.

После распада СССР и отделения всех республик 15 апреля 1992 года прошло собрание учредителей рыболовецких колхозов, которое приняло решение о реорганизации Всесоюзного объединения в Союз рыболовецких колхозов России. На данный момент члены Росрыбколхозсоюза – это 65 организаций разных форм собственности, которые представляют практически все прибрежные регионы и все рыбохозяйственные бассейны. В наших рядах не только колхозы, но и акционерные общества, ассоциации и региональные рыбакколхозсоюзы.

Но союз – это не застывшая монолитная структура, какие-то предприятия могут в него вступать, а какие-то выходить из его состава. Только в этом году мы приняли четырех новых членов – это Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского района Хабаровского края, компании «Атика» (Сахалинская область) и «Оладон» (Хабаровский край) и рыбколхоз «Парижская коммуна» из Краснодарского края.

– Само слово «колхоз» выглядит довольно архаичным. Насколько эта организационная форма жизнеспособна в условиях рыночной экономики? И какая часть предприятий, которые входят в Росрыбколхозсоюз, является колхозами в полном смысле?

– С юридической точки зрения рыболовецкие колхозы (артели) согласно закону о сельскохозяйственной кооперации 1995 года являются сельскохозяйственными производственными кооперативами,сельскохозяйственными товаропроизводителями. Отношения, связанные с их деятельностью, регулируются Гражданским кодексом РФ, как и у других предприятий.

Главным отличием рыболовецких колхозов я бы назвал обязательные трудовые отношения с колхозниками – членами этого кооператива. Кроме того, это действительно коллективная форма управления. Председатель колхоза не может принимать единоличные решения. Ему даны определенные полномочия, но все важные вопросы, в том числе финансовые, решает правление колхоза. По этой причине кредитные организации, банки иногда неохотно работают с колхозами: руководителям акционерного общества принимать решения проще, а в колхозах надо или правление собрать, или проводить общее собрание, что требует времени.

А насчет жизнеспособности судите сами: на сегодняшний день 60% наших организаций в самых разных регионах страны имеют организационно-правовую форму сельскохозяйственного производственного кооператива – рыболовецкого колхоза. На Камчатке это рыболовецкая артель «Колхоз Красный труженик» и уже упомянутый рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина. На Сахалине – рыболовецкий колхоз «Дружба». В Хабаровском крае наиболее крупные колхозы, которые всегда на слуху, – это рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина в Охотском районе и рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября в селе Датта.

В Калининградской области действуют колхозы «Доброволец», «Рыбак Балтики», «Труженик моря»,рыбколхоз имени Матросова, «За Родину». В Астраханской области есть рыболовецкие колхозы имени ХХ партсъезда, «Волга» и другие. В Карелии – «Беломор» и «Заря Севера».

Архангельская область – еще один регион, где существует целая россыпь рыболовецких колхозов вдоль побережья. Это и «Освобождение», про который даже снимали документальный фильм, это «Север», это еще один «Беломор», это рыболовецкий колхоз имени М. И. Калинина. По соседству в Ненецком автономном округе – семь колхозов, которые работают совместно, имея в кооперации новое судно, и добывают на нем рыбу.

Допускаю, что слово «колхоз» может кому-то резать слух, но в таком случае можно использовать более благозвучные названия, например, «кооператив». Хотя мне приходилось видеть, какне только обычные люди, но даже чиновники федеральных министерств удивлялись тому, что колхозы до сих пор существуют. Как-то неудобно становится, когда объясняешь, что действительно в стране есть рыболовецкие колхозы и там работает немало людей.

– Зато с чем всегда ассоциировались колхозы, так это с повышенной социальной нагрузкой. Как вы оцениваете текущую роль рыболовецких колхозов в жизни тех поселков, сел и деревень, где они расположены?

– Как правило, рыболовецкие колхозы, даже поменявшие форму собственности, акционировавшиеся, играют очень важную роль для местных жителей, зачастую являясь единственным более-менее крупным предприятием и работодателем в своем населенном пункте. Взять хотя бы РК «Приморец» в Шкотовском районе Приморского края, которому тоже в этом году стукнуло 90 лет. Да, в свое время колхоз был реорганизован в форму ОАО, но там остался тот же руководитель Петр Николаевич Гордиенко и те же люди, а для поселка Подъяпольское «Приморец» по-прежнему градообразующее предприятие.

Или еще один пример – рыболовецкая артель имени 50 лет Октября в Ванинском районе Хабаровского края. В селе Датта – это единственное крупная организация, она является градообразующей и несет большую часть социальных расходов. Артель, которой уже более сорока лет руководит Давыд Яковлевич Фукс, занимается благоустройством села, ремонтирует ключевые объекты инфраструктуры, материально поддерживает пенсионеров, постоянно помогает сельской администрации. И по сути так во всех прибрежных регионах.

Рыболовецкие колхозы в силу специфики своей деятельности редко базируются в городах. Чаще всего они находятся на побережье в поселках и деревнях, до которых иногда приходится добираться на вездеходах и где порой даже нет устойчивой сотовой связи. Могу привести слова председателя архангельского колхоза «Освобождение» Сергея Викторовича Тучина, которые точно описывают ситуацию: «Есть колхоз – есть деревня, нет колхоза – нет деревни». И это не просто красивое выражение.

В 2008-2015 годах проводились социально-экономические исследования 65 населенных пунктов, расположенных на побережье Белого моря, которые показали явную связь между наличием рыболовецкого колхоза и сохранением поселения. Более того, эти данные подтвердили, что в условиях Русского Севера ни сельское хозяйство, ни туризм не способны заменить финансовый поток, который формируется рыбным промыслом. С его прекращением экономическая активность постепенно сходит на нет. В городе люди могут найти другую работу, а в небольших поселениях это почти невозможно.

С учетом этого мне видится странный парадокс нынешней политики в отношении рыболовецких колхозов. Многие из них расположены на приграничных территориях, где удержание населения – вопрос безопасности страны, о котором государство вроде бы так печется. Более того, сейчас декларируются намерения активно развивать Дальний Восток и Арктику, стимулировать людей переезжать в эти регионы. Но при этом предпринимаются шаги по отмене льгот для градообразующих предприятий, по изъятию части квот у рыболовецких колхозов. Что же это за логика: давайте уничтожим то, что уже существует и работает десятилетиями, а потом будем строить с нуля, даже если это обойдется гораздо дороже? Лично мне непонятно.

– Вы имеете в виду разрабатываемые уже несколько лет поправки в Налоговый кодекс? Какие еще проблемы наиболее остро стоят перед предприятиями системы Росрыбколхозсоюза?

– В значительной степени у нас те же проблемы, что и у всех остальных предприятий рыбной отрасли. Например, с 2013 года, если мне не изменяет память, обсуждаются предложения ФАС поменять исторический принцип распределения долей квот на аукционный. Этой позиции антимонопольная служба придерживается до сих пор, уверяя, что аукционы повысят конкуренцию, предотвратят застой в отрасли и пустят в нее новых игроков. Сейчас аналогичные изменения активно лоббирует Русская рыбопромышленная компания.

Лично для меня не очень понятно, что это за новые игроки и так уж ли они необходимы. Все-таки рыболовство достаточно специфическая отрасль. У нас много организаций с историей, которые могут и умеют эффективно работать, обновляют флот, развивают переработку и сбыт. А для привлечения инвестиций гораздо важнее стабильные условия, которые как раз обеспечивает исторический принцип.

Поправки в Налоговый кодекс, безусловно, волнуют членов нашего объединения, потому что их эти изменения затронут в наибольшей степени. Сейчас в рыбной отрасли насчитывается 38 градо- и поселкообразующих организаций, и более половины из них входят в Росрыбколхозсоюз. При обсуждении поправок в Налоговый кодекс мы настаиваем, чтобы максимально сохранить льготы по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами для таких предприятий. Мы проводили анализ и выяснили, что многие градо- и поселкообразующие организации, колхозы, получая эту преференцию, тратят на социальные нужды даже большие суммы из своей прибыли. Стоит ли лишать их этой возможности?

Кроме того, мы пытаемся добиться включения сельских прибрежных территорий в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Потому что рыболовецкие колхозы изначально занимались не только рыбным промыслом, но и различными видами сельского хозяйства – животноводством, растениеводством, и многие из них сохранили эти направления. То, что эти территории выпали из поля зрения составителей госпрограммы, на наш взгляд, большая ошибка. Сейчас на сайте Общественной палаты проходит опрос и сбор предложений по реализации госпрограммы, и хотелось бы, чтобы на это обратили внимание.

Конечно, мы внимательно наблюдаем за ситуацией с регулированием прибрежного рыболовства. На Северном бассейне этот вопрос стоит очень остро, хотя профильный комитет Совета Федерации заявил, что уже готовит законопроект, который сможет дать точное определение, что можно делать с рыбой, пока ее не привезли на берег, а что нельзя. Но, как и в случае с историческим принципом, это касается не отдельно рыболовецких колхозов, а в целом всех рыбаков.

– Учитывая, что предприятия Росрыбколхозсоюза разбросаны по различным регионам от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, каким образом удавалось на протяжении 35 лет поддерживать между ними такой тесный контакт?

– Прежде всего, очень много значила личность лидера нашего объединения. Предыдущий председатель правления Борис Лаврентьевич Блажко бессменностоял у руля Росрыбколхозсоюза с 1987 года и ушел со своего поста только в 2018 году. Руководители организаций колхозной системы знали его лично много лет, глубоко уважали и ценили ту громадную работу, которую он делал все эти годы. Все понимали, что проблемы, которые постоянно возникают перед рыбаками, проще решать, будучи членом большой организации.

Если же говорить о чисто человеческих отношениях, Росрыбколхозсоюз никогда не был закрытым клубом, заседающим в столице. Даже собрания правления, которые по нашему уставу организуются два раза в год, гораздо чаще проводились в регионах – на Сахалине, в Приморье, в Калининграде, в Ненецком автономном округе, в Астрахани, в Санкт-Петербурге, в Сочи, и люди всегда охотно приезжали и прилетали на эти встречи, знакомились между собой, обменивались опытом. Сейчас пандемия немного подломила личное общение, но мы всегда на связи друг с другом по телефону или любым иным способом.

Собственно, в этом году мы планировали в ноябре провести торжественные мероприятиями, посвященные 35-летнему юбилею, но с учетом ситуации с коронавирусом в стране решили отложить их до более благоприятных времен. Скорее всего перенесем все торжества на весну будущего года, ориентировочно на апрель, но будем смотреть по обстановке.

Светлана МИХАЙЛОВА, газета «Fishnews Дайджест»

Октябрь 2020 г.