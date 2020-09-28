28 сентября 2020 года

Нацпрограмма для Дальнего Востока: рыбные кластеры, биржа, верфи

Правительство утвердило национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 г. В перечень ключевых отраслей для ускоренного роста экономики включены рыболовство, аквакультура, судостроение.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил «Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.». Соответствующее поручение в июне дал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте кабмина, сообщает корреспондент Fishnews.

Реализовать программу планируется в три этапа: с 2020 по 2024 гг., с 2025 по 2030 гг. и с 2031 по 2035 гг. Для каждого периода утвердят план мероприятий.

В описательной части нацпрограммы среди конкурентных преимуществ Дальнего Востока указаны наличие в макрорегионе 33% мировых запасов водных биоресурсов и развитие крупнейших промышленных центров судостроения. Отмечен также запуск механизма инвестквот как элемента госполитики по формированию «конкурентоспособных условий инвестирования и ведения бизнеса».

Первый этап

В разделе нацпрограммы, посвященном первому этапу, предусмотрены меры по развитию рыболовства и аквакультуры, логистики, судостроения и инфраструктуры.

Планируется ввести требования по экспорту отдельных видов рыбной продукции через электронную биржу; упростить порядок и сократить сроки проведения государственной экологической экспертизы для аквакультуры; усовершенствовать работу интернет-сервиса «Аквавосток» (в частности, ввести в оборот больше площадей). В рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предполагается стимулирование модернизации существующего и строительство нового промыслового флота, перерабатывающей, транспортно-логистической и портовой инфраструктуры, поддержка аквакультуры, в том числе товарного осетроводства.

В качестве меры поддержки судостроения предполагается создать условия для того, чтобы с 2034 г. вести промысел в водах под юрисдикцей РФ судами российской постройки. Также предусмотрены нулевая ставка налога на добавленную стоимость на все виды судоремонта и механизм субсидирования из федерального бюджета строительства на верфях ДФО судов под крабовые квоты.

В области транспорта и логистики предполагается обеспечить конкурентную стоимость ледокольного сопровождения судов по Северному морскому пути. Кроме того, планируется проработать вопрос создания российского оператора контейнерных перевозок по СМП и строительства портов-хабов в Камчатском крае и Мурманской области, в том числе с участием иностранных инвесторов.

Регионы

В «региональной» части программы в перечне главных факторов, сдерживающих развитие Камчатки, отмечены режим особой охраны ООПТ, а также высокий уровень износа основных фондов и инфраструктуры рыбной промышленности.

Для ускорения развития края планируется ввести в эксплуатацию два рыбоперерабатывающих завода (2020 г.) и построить в Петропавловске-Камчатском международый морской рефрижераторный терминал по комплексному обслуживанию промысловых судов и перевалке рефрижераторных и контейнерных грузов (2027 г.).

В разделе о Приморском крае в качестве конкурентных преимуществ указано участие региона в мировом морском судоходстве и системе мировой торговли стран Тихоокеанского кольца. Авторы нацпрограммы также отмечают мощное развитие предприятий морехозяйственного комплекса, включая судостроение и судоремонт, сетеснастные и другие производства для рыбной отрасли, подготовку профильных кадров и «морскую» ориентацию ДВО РАН.

Предполагается построить в Приморье до 2024 г. два новых современных научно-исследовательских судна неограниченного района плавания для ДВО РАН.

В разделе Хабаровского края одним из конкурентных преимуществ региона назван развитый рыбопромышленный комплекс. В перечне мер по ускорению социально-экономического развития - завершение реконструкции производственных мощностей Амурского и Хабаровского судостроительных заводов.

К конкурентным преимуществам Сахалинской области нацпрограмма относит наличие «крупных, уникального видового состава биологических ресурсов», нерестилищ тихоокеанских лососей, условий для создания рыбоводных хозяйств. А также близость основных районов рыбного промысла к основным портам базирования флота и рыбообрабатывающим центрам.

В числе мер по ускорению развития экономики региона - строительство рыбоперерабатывающего комплекса «Островной» в селе Малокурильское на острове Шикотан (2024 г.) и комплекса по организации выпуска высококачественной рыбной продукции на острове Шикотан (2022 г.).

Отдаленные перспективы

В части нацпрограммы, посвященной перспективам развития до 2035 г., перечислены отраслевые промышленные кластеры, которые будут в приоритетном порядке получать необходимую государственную поддержку на условиях соблюдения требований природоохранного законодательства. Это, в частности, рыбопромышленный, судостроительный и портово-логистический кластеры.

Предполагается, что в Приморском и Камчатском краях, а также на Курильских островах построят рыбоперерабатывающие кластеры, которые обеспечат глубокую переработку не менее 65% добываемых в Дальневосточном бассейне водных биоресурсов. Реализацию отдельных видов рыбной продукции на внутренний рынок и экспорт планируется осуществлять без посредников через специализированную рыбную биржу.

Промысел в ИЭЗ России предполагается вести только на судах отечественного производства. Планируется, что на Дальнем Востоке будут созданы новые и модернизированы действующие судостроительные мощности для обновления крупно-, средне- и малотоннажного рыбацкого флота.

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