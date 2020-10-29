29 октября 2020 года

КНР опять не доверяет импортной рыбе

Причиной июньской вспышки коронавируса в Пекине, скорее всего, стал зарубежный лосось, считают китайские ученые. Источником заражения назван рыбный павильон на рынке «Синьфади».

Исследование проводилось под руководством Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Как пишет портал Undercurrent News, передача вируса человеку из окружающей среды названа самой вероятной причиной вспышки.

Таким образом, позиция CDC по этому вопросу полностью изменилась. В июне специалисты центра указывали на отсутствие доказательств того, что причиной вспышки стал именно зарубежный лосось. Предполагается, что нынешние результаты исследований больно ударят по рыбным поставкам в Китай.

Отчет опубликован 23 октября, сообщает корреспондент Fishnews. Были исследованы июньские случаи заражения коронавирусом в Пекине, связанные с крупным продуктовым рынком «Синьфади».

В китайской столице протестировали 10 млн жителей и выявили 368 случаев заражения, при этом 169 инфицированных оказались работниками рынка. Ретроспективное исследование показало самое раннее проявление симптомов 4 июня.

Специалисты выяснили, что 20,9% всех работников рынка с выявленным COVID-19 работали в подвале под торговым залом. При этом для других локаций «Синьфади» этот показатель составлял в среднем 1,7%. Также у сотрудников в подвале симптомы заболевания были зафиксированы раньше. Согласно документу, большинство заразившихся так или иначе связаны с рыбным отделом, а конкретно – с павильоном № 14.

Из 3 294 посетителей рынка с 20 по 31 мая у пяти обнаружили антитела. Утверждается, что люди побывали в павильоне № 14, где у всех работников выявили коронавирус. Более того, генетическое исследование вируса показало его отличия от образцов, взятых во время других вспышек. Поэтому у исследователей не осталось сомнений в том, что источник заболевания поступил из-за рубежа. В результате был сделан вывод: источником COVID-19 оказался импортный лосось, который продавался как раз в павильоне № 14.

По информации Undercurrent News, китайские ученые также указывают на исследование сингапурских коллег. Они выяснили, что коронавирус не теряет способность к заражению после трех недель при температуре от 4 до -20 C на поверхности курятины, свинины и лосося.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews