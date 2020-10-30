30 октября 2020 года

Marique: новое имя – проверенные технологии

Впервые имя Marique прозвучало в 2019 г. на Международном конгрессе рыбаков, в контексте одного из наиболее актуальных для дальневосточников вопросе – переработки сардины-иваси. Сегодня представители этой торговой марки готовы предложить решения уже по всем видам рыбы, привлекая ведущих производителей оборудования.

Marique является официальным дистрибьютором производственно-инжиниринговой компании «Технологическое оборудование», партнером ООО «Дальрыбтехцентр», Peruza, Grand Bell и ряда других российских и зарубежных производителей техники и разработчиков технологий для рыбопереработки. Все партнерские предприятия – это известные бренды с большой историей работы на рынке.

Специализация компании Marique – работа с рынком. Основная задача – подобрать заказчику наиболее соответствующее его запросам оборудование среди всего спектра продукции, которую изготавливают партнерские производственные предприятия.

Оборудование Marique

В арсенале Marique есть решения для переработки всех видов водных биоресурсов Дальневосточного рыбопромыслового бассейна, в том числе:

- минтая, трески;

- палтуса, камбалы, терпуга;

- горбуши, кеты, нерки, гольца;

- сардины-иваси, скумбрии, сайры, сельди;

- мойвы, корюшки;

- кальмара.

В компании готовы предложить любые виды машин и производственных линий как для первичной переработки рыбы и морепродуктов, так и для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Marique помогает решать следующие задачи:

- приемка, мойка и сортировка рыбы и морепродуктов;

- разделка с выпуском продукции первичной переработки (Б/Г, ПБГ и ПСГ);

- производство продукции глубокой переработки: филе, фарш, копченая / вяленая продукция, консервы и т.д.;

- взвешивание, порционирование, фасовка, упаковка и т.д.;

- переработка икры.

Комплексные решения Marique

Еще одним направлением является проектирование и создание любого вида производства – от цеха до рыбоперерабатывающего завода под ключ, в том числе модульного формата.

Изучая и обобщая запросы рынка, компания Marique формирует встречный запрос конструкторам и машиностроителям – на производство оборудования под актуальные требования, с учетом специфики российского промысла.

Первым подобным опытом стала линейка оборудования для переработки сардины-иваси и других пелагических видов рыб под торговой маркой Marique.

Отвечая на запрос рыбаков

«В настоящий момент мы сделали акцент именно на пелагике, поскольку потребность рынка в оборудовании такого рода действительно велика. Мелкая и нежная рыба требует особого подхода в обработке – традиционные решения для белой рыбы и тем более лососевых здесь не подойдут», – делает акцент гендиректор ООО «Марик» Артем Комаров.

По его словам, все оборудование под торговой маркой Marique выпускается в сотрудничестве с известными российскими и зарубежными производителями техники для рыбопереработки. А значит, если от рыбаков поступит запрос, есть возможность проработать линийки и другого специализированного оборудования.

«Наша компания основана на уже сложившихся долгосрочных партнерских отношениях между производственными и инжиниринговыми предприятиями. Это большой плюс в плане профессионализма и надежности, хороший задел для будущей работы. Совместными усилиями можно найти решение самых разных задач в сфере рыбопереработки. Уверены, Marique станет для рыбаков и переработчиков надежным проводником в мире оборудования», – подчеркнул Артем Комаров.

ООО «Марик»

690022, Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 159е, стр. 4

+7 (432) 202-50-38

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