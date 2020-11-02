02 ноября 2020 года

Грузовики из Приморья в КНР по-прежнему пропускаются по электронным заявкам

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко продлил еще на месяц действие особого режима проезда грузовиков к пунктам пропуска в Китай. Машины должны пропускаться в порядке очереди на основании электронных заявок.

Изменения внесены постановлением губернатора Приморья от 30 октября 2020 г. № 156. Действие режима электронной очереди продлено до 1 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, система особого движения грузовых автомобилей к пограничным переходам была введена в июне. Такая мера, заявили краевые власти, должна помочь избежать скоплений машин и людей в период пандемии коронавируса.

Для включения в электронную очередь участник ВЭД должен подавать заявку через специальный портал пропусков. Информация по правилам проезда собирается на интернет-странице краевого агентства международного сотрудничества.

Краевая администрация уже заявляла, что система электронной очереди хорошо себя показала и может стать постоянной.

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