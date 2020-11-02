Новости
Разгрузка крабовых уловов. Фото предоставлено группой компаний «Русский краб»

«Русский краб» сообщает об успешном выполнении производственных программ

Группа компаний «Русский краб» сообщила об освоении к октябрю 79% выделенных ей квот. На российских мощностях продолжается строительство нового флота для выполнения инвестиционных обязательств.

Об уловах

Вылов за три квартала составил 10435 тонн - это 20% от объема добычи всех промысловых компаний, сообщили Fishnews в пресс-службе «Русского краба».

В этом году группа компаний впервые приступила к освоению камчатского краба: как отмечают в самом «Русском крабе», ему принадлежит 21% от общего объема, разрешенного к промышленному освоению в регионе.

«В сентябре вылов по этому объекту промысла шел с опережением показателей производственной программы компании, чему способствовали профессионализм экипажей и проведенная модернизация судов. Так, в сентябре принадлежащее флоту компании судно «Сартанг» вошло в ТОП-3 по среднесуточному вылову на бассейне, добыв за сутки 32 тонны краба. Модернизированный летом «Ультимат 1» в начале сентября доставил 76,5 тонны камчатского краба высокого качества, ранее бортовая емкость судна составляла 50 тонн», - заявили в пресс-службе.

И строительстве судов

В группе компаний также рассказали о ходе строительства флота под квоты добычи в инвестиционных целях. Напомним, что в июне «Русский краб» заложил на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии головное из серии судов для добычи и перевозки живого краба. «Корпус головного судна растет в сторону носовой части. Сейчас формируется район рефотделения, где будет установлено оборудование системы RSW», - сообщили в пресс-службе. Всего серия включает семь краболовов. Ведутся работы по строительству первого серийного судна.

Также «Русский краб» построит в России три краболова-процессора, оборудованных перерабатывающей фабрикой по производству сыромороженой и варено-мороженой продукции из краба. Новые краболовы обоих типов будут иметь длину 57,7 м и ширину 12,6 м.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: краб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Отрасль началась с рыболовецких колхозов

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Повысить производительность «морозки» на судне? Можем!

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Активно подключаемся к глобальным вопросам

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Закон уравнял условия для рыбаков внутри бассейна

К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

Игорь КИМ

Рыбопереработка требует современных технологов

Все материалы

Крупным планом

Линия по разделыванию рыбы на «тушку» барабанного типа (Peruza)

Marique: новое имя – проверенные технологии

Добыча лосося в Хабаровском крае в 2020 г. Фото предоставлено Степаном Шишманом

Что произошло с лососем

Рыбопромышленники Приморья вкладываются в развитие береговой переработки. Фото пресс-службы ГК «Доброфлот»

Инвестиции вопреки

Государство в последние годы явно демонстрирует, что не намерено оставлять Северо-Курильск на Парамушире

Неоставленный остров

Все материалы

События

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

Приморье встретило «Русь»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.