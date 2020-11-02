02 ноября 2020 года

«Русский краб» сообщает об успешном выполнении производственных программ

Группа компаний «Русский краб» сообщила об освоении к октябрю 79% выделенных ей квот. На российских мощностях продолжается строительство нового флота для выполнения инвестиционных обязательств.

Об уловах

Вылов за три квартала составил 10435 тонн - это 20% от объема добычи всех промысловых компаний, сообщили Fishnews в пресс-службе «Русского краба».

В этом году группа компаний впервые приступила к освоению камчатского краба: как отмечают в самом «Русском крабе», ему принадлежит 21% от общего объема, разрешенного к промышленному освоению в регионе.

«В сентябре вылов по этому объекту промысла шел с опережением показателей производственной программы компании, чему способствовали профессионализм экипажей и проведенная модернизация судов. Так, в сентябре принадлежащее флоту компании судно «Сартанг» вошло в ТОП-3 по среднесуточному вылову на бассейне, добыв за сутки 32 тонны краба. Модернизированный летом «Ультимат 1» в начале сентября доставил 76,5 тонны камчатского краба высокого качества, ранее бортовая емкость судна составляла 50 тонн», - заявили в пресс-службе.

И строительстве судов

В группе компаний также рассказали о ходе строительства флота под квоты добычи в инвестиционных целях. Напомним, что в июне «Русский краб» заложил на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии головное из серии судов для добычи и перевозки живого краба. «Корпус головного судна растет в сторону носовой части. Сейчас формируется район рефотделения, где будет установлено оборудование системы RSW», - сообщили в пресс-службе. Всего серия включает семь краболовов. Ведутся работы по строительству первого серийного судна.

Также «Русский краб» построит в России три краболова-процессора, оборудованных перерабатывающей фабрикой по производству сыромороженой и варено-мороженой продукции из краба. Новые краболовы обоих типов будут иметь длину 57,7 м и ширину 12,6 м.

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