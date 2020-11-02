02 ноября 2020 года

Судоходство не будет помехой для создания рыболовных участков

Правительство скорректировало правила определения границ рыболовных участков. В частности, РЛУ можно будет формировать в районах якорной стоянки и на установленных путях движения судов.

Поправки в Правила определения границ рыболовных участков внесены постановлением правительства от 28 октября 2020 г. № 1754. Как сообщает корреспондент Fishnews, из перечня ограничений при определении границ РЛУ исключена формулировка «районы якорной стоянки и установленные пути движения судов».

При подготовке изменений в пояснительной записке отмечалось, что основная часть формируемых рыболовных участков затрагивает районы якорной стоянки и судоходные пути. На проблему указывали и регионы, в частности, Нижегородская область.

Также постановление вносит изменения в пункты 3 и 4 правил - уточняется состав комиссии по определению границ РЛУ.

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