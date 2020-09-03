03 сентября 2020 года

Договоры для промысла на внутренних водоемах предлагают подружить

С предложениями по изменению регулирования рыболовства на пресноводных водоемах выступил профильный комитет Нижегородской области. Сроки действия договоров на рыболовные участки и договоров на доли квот нужно увязать между собой, считают в ведомстве.

Назрела необходимость изменения подхода к правовому регулированию промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах, считают в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

«Сейчас рыболовным компаниям требуется заключать два долгосрочных договора по итогам торгов — на участок и на долю квоты, что приводит к двойному регулированию. Для стабильного осуществления промышленного рыболовства на рыболовных участках срок действия договора доли квот должен быть увязан со сроками действия договора на участок», — прокомментировал руководитель комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.

Также в ведомстве обратили внимание, что с 2018 г. более чем вдвое сократилось количество рыболовных участков из-за запрета их формирования в местах установленных путей движения судов.

«Надеемся, что будет снят запрет формирования рыболовных участков на судовых ходах, который был установлен два года назад. В этой зоне оказались 27 участков на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах и реке Оке. По данным ведомства, около 67% рыбы там добывается зимой, когда суда не ходят», - обратил внимание Николай Бондаренко.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона, с предложениями глава ведомства выступил на совещании, которое проводил в Ярославской области заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

О проблемных моментах в законодательном регулировании рыболовства на пресноводных водоемах комитет заявлял и ранее .

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