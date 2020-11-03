03 ноября 2020 года

Михаил Мишустин поручил продумать развитие портов в Арктике

До конца мая ведомства должны внести в правительство стратегию развития транспортной инфраструктуры в Арктической зоне РФ. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам поездки в Мурманскую область.

Минтрансу, Росатому и Минвостокразвития поручено представить в правительство стратегию развития морских портов, аэропортовой и железнодорожной инфраструктуры в Арктической зоне РФ на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г.

Внести документ в кабмин премьер Михаил Мишустин поручил до 31 мая 2021 г. К работе должны быть привлечены заинтересованные федеральные ведомства и власти арктических регионов.

Предполагается, что стратегия поможет в увеличении объема перевозок экспортных и транзитных грузов по Северному морскому пути.

При этом Михаил Мишустин поручил ведомствам подготовить прогноз грузопотока в акватории Арктической зоны РФ и Севморпути на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Эти оценки должны быть учтены при подготовке стратегии.

В рамках рабочей поездки в Мурманскую область Михаил Мишустин принял участие в торжественной церемонии приемки нового атомного ледокола «Арктика» в состав атомного флота России.

По итогам визита в Заполярье премьер-министр поручил до 25 декабря представить в правительство согласованные предложения дальнейшему наращиванию отечественного ледокольного флота. В результате должна быть обеспечена круглогодичная, регулярная и безопасная навигация в акватории Северного морского пути, в том числе в восточном направлении.

Поручение дано Росатому, Минтрансу, Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития, сообщает корреспондент Fishnews.

При подготовке предложений исполнители должны проработать механизмы финансирования строительства новых ледоколов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews