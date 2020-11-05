05 ноября 2020 года

Уловы пелагической путины достигли 300 тыс. тонн

На 1 ноября общий российский вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры составил 295,05 тыс. тонн. Это на 148,12 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

В исключительной экономической зоне России освоено 279,78 тыс. тонн (+134,94 тыс. тонн), в открытом море добыто 2,9 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии – 12,4 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Со ссылкой на данные ЦСМС федеральное агентство отмечает, что основную долю вылова составляет сардина-иваси – 265,42 тыс. тонн. Это на 142,5 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2019 г. Уловы скумбрии достигли 29,22 тыс. тонн (+7,43 тыс. тонн). Сайры поймано всего 406,29 тонны (-1,8 тыс. тонн).

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