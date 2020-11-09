09 ноября 2020 года

Карповых и сиговых можно будет застраховать с господдержкой

Минсельхоз утвердил План сельскохозяйственного страхования на 2021 г. Сгладить риски с господдержкой могут и предприятия аквакультуры.

План сельхозстрахования на 2021 г. утвержден приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 2 октября 2020 г. № 589. Как сообщает корреспондент Fishnews, такой документ выпускается ежегодно в рамках федерального закона о господдержке страхования в АПК. С 2019 г. эти механизмы распространили и на аквакультуру.

По сравнению с нынешним годом расширен список объектов товарного рыбоводства, которые входят в программу. Теперь это не только лососевые, осетровые и сомовые, но и карповые и сиговые.

Также предусмотрены предельные размеры ставок для расчета размера субсидий.

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