09 ноября 2020 года

Менять состав правительства будут по-новому

Президент Владимир Путин подписал закон «О правительстве Российской Федерации». Он, в частности, устанавливает новый порядок назначения членов кабмина.

Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 г. № 4 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Документ приводит статус кабмина в соответствие с принятыми в 2020 г. поправками в Конституцию РФ.

Предусмотрено, что правительство состоит из председателя, его заместителей и федеральных министров. Заместители и министры могут замещать иные государственные и муниципальные должности, но не могут быть сенаторами, а также федеральными или региональными депутатами.

Согласно документу, всех членов правительства назначает президент. Министров силового блока (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст и МИД) назначают после консультаций с Совфедом, а премьер-министра, вице-премьеров и остальных министров - после утверждения их кандидатур Госдумой.

Кандидатуры премьер-министра и министров-силовиков выдвигает президент, а кандидатуры вице-премьеров и министров не силового блока представляет на рассмотрение Госдумы глава кабмина. Если депутаты утвердят кандидатуру министра, то президент не вправе отказать в его назначении. Однако впоследствии президент вправе отстранить любого члена правительства.

Если Госдума отклонит кандидатуру, то премьер-министр имеет право представить как нового кандидата, так и прежнего повторно. В случае трехкратного отклонения представленных кандидатур министра может назначить президент без дальнейшего утверждения депутатами.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews