09 ноября 2020 года

Нелегальный бизнес на морепродуктах закрыли силовики

Во Владивостоке пограничники пресекли деятельность группы торговцев браконьерскими морепродуктами. Изъято свыше 1,2 тонны креветки и краба.

«Нелегальное производство разместилось в спальном районе Владивостока на личном подворье местного жителя. В морозильных камерах, расположенных на придомовой территории, выявлено свыше 1 тонны мороженой креветки и краба разных видов, упакованных и готовых к дальнейшей реализации. На участке обнаружены весы, большое количество коробок и вкладыш-пакетов, пластиковые корзины и крабовые ловушки», - рассказали Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

В двух машинах во дворе дома нашли еще порядка 150 кг готовой к транспортировке креветки.

Документов, подтверждающих законность происхождения морских биоресурсов, представлено не было. По данным правоохранителей, рыночная стоимость изъятого может превышать 1,2 млн рублей.

Проводится разбирательство, после окончания которого будет принято процессуальное решение.

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