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Коронавирус мог попасть на упаковку российской рыбопродукции во время ее хранения на территории ЕС, считает Россельхознадзор

Россельхознадзор указал на возможность «заражения» рыбопродукции в ЕС

Россельхознадзор предположил, что коронавирус, следы которого были обнаружены китайскими службами, мог попасть на упаковку рыбопродукции российского происхождения уже после ее выгрузки на территории Евросоюза.

Временный запрет на поставки рыбной продукции с российских предприятий стал темой переговоров Россельхознадзора с Главным таможенным управлением КНР 6 ноября. За последние две недели китайская сторона обнаружила следы коронавируса на упаковке рыбы, отгруженной с четырех российских судов. Россельхознадзор, разбираясь в причинах инцидента, выяснил, что эта продукция поставлялась не в Китай, а в ЕС.

«Изначально она не предназначалась для экспорта в Китай, российские производители не были уведомлены о дальнейших планах европейской стороны направить продукты в КНР. После прибытия в европейский порт товары были выгружены на холодильных предприятиях, где хранились больше месяца. Затем из них были сформированы новые партии грузов и отправлены на территорию Китая», – сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

При этом Россельхознадзор подчеркнул, что экипажи российских судов тестировались на наличие COVID-19, но ни одного случая коронавирусной инфекции не было выявлено. «В связи с этим Служба предполагает, что вирус мог быть занесен на упаковку продукции уже после ее выгрузки на территории ЕС», – говорится в сообщении надзорного органа.

Пока китайские власти на одну неделю запретили поставки рыбы со всех четырех судов. Россельхознадзор запросил у коллег из КНР протоколы тестов, которые показали наличие COVID-19 на упаковках рыбопродукции, копии ветеринарных сертификатов, которыми она сопровождалась, и фото этикеток.

Представители двух стран согласовали формат проведения видеоинспекций попавших под санкции российских судов. Предполагается, что предприятия по видеосвязи покажут процесс работы в условиях эпидемии, включая выгрузку продукции и ее хранение.

Россельхознадзор также предложил Главному таможенному управлению КНР наладить обмен опытом по проведению лабораторных исследований на наличие следов коронавируса на продукции. По мнению российской стороны, это позволит выработать единый подход к организации таких испытаний.

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