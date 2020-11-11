11 ноября 2020 года

Сессия НЕАФК перешла в онлайн-режим

Ежегодное заседание Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) в этот раз проходит в режиме видеоконференции. Участники обсуждают запасы морского окуня, путассу, сельди, скумбрии, пикши, глубоководный промысел, региональное управление ресурсами.

Сессия НЕАФК стартовала 10 ноября и продлится до 13 ноября. В связи с пандемией коронавируса секретариат комиссии разработал специальную онлайн-платформу. Она позволяет участникам попасть в виртуальный зал для заседаний, переходить на разные сессии, проводить презентации на виртуальной сцене и даже общаться в неформальной обстановке в ходе виртуальных кофе-брейков.

В составе делегации РФ – руководство и ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, представитель Росрыболовства в Норвегии, специалисты Центра системы мониторинга рыболовства и связи, Североморского теруправления Росрыболовства.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в повестке доклады комитетов НЕАФК по вопросам управления рыболовством и научных исследований, а также научные консультации по состоянию запасов морского окуня, путассу, сельди, скумбрии, пикши банки Роколл. Отдельно пройдут сессии по глубоководному рыболовству и региональному управлению водными биоресурсами.

Участники сессии также рассмотрят схему контроля и соблюдения правил комиссии. Ранее на Постоянном комитете по мониторингу и соблюдению (ПЕКМАК) НЕАФК обсудили принципы и сроки внедрения электронного обмена данными.

Больше новостей отрасли – в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews