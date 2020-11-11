Новости
Российская делегация участвует в видеозаседаниях Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК). Фото пресс-службы ВНИРО

Сессия НЕАФК перешла в онлайн-режим

Ежегодное заседание Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) в этот раз проходит в режиме видеоконференции. Участники обсуждают запасы морского окуня, путассу, сельди, скумбрии, пикши, глубоководный промысел, региональное управление ресурсами.

Сессия НЕАФК стартовала 10 ноября и продлится до 13 ноября. В связи с пандемией коронавируса секретариат комиссии разработал специальную онлайн-платформу. Она позволяет участникам попасть в виртуальный зал для заседаний, переходить на разные сессии, проводить презентации на виртуальной сцене и даже общаться в неформальной обстановке в ходе виртуальных кофе-брейков.

В составе делегации РФ – руководство и ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, представитель Росрыболовства в Норвегии, специалисты Центра системы мониторинга рыболовства и связи, Североморского теруправления Росрыболовства.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в повестке доклады комитетов НЕАФК по вопросам управления рыболовством и научных исследований, а также научные консультации по состоянию запасов морского окуня, путассу, сельди, скумбрии, пикши банки Роколл. Отдельно пройдут сессии по глубоководному рыболовству и региональному управлению водными биоресурсами.

Участники сессии также рассмотрят схему контроля и соблюдения правил комиссии. Ранее на Постоянном комитете по мониторингу и соблюдению (ПЕКМАК) НЕАФК обсудили принципы и сроки внедрения электронного обмена данными.

Больше новостей отрасли – в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Российская делегация участвует в видеозаседаниях Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК). Фото пресс-службы ВНИРО
  • В связи с пандемией коронавируса секретариат НЕАФК разработал специальную онлайн-платформу. Фото пресс-службы ВНИРО
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: норвегияросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Глава Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    С отраслью связываем особые надежды

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    Генеральная линия закручивается в спираль

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

    Яна ЯШИНА

    Закрытых границ для общения не существует

    Все материалы

    Интервью

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Отрасль началась с рыболовецких колхозов

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

    Павел КЛИМЕНКО

    Повысить производительность «морозки» на судне? Можем!

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Активно подключаемся к глобальным вопросам

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

    Александр САЙФУЛИН

    Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Закон уравнял условия для рыбаков внутри бассейна

    К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

    Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

    Игорь КИМ

    Рыбопереработка требует современных технологов

    Все материалы

    Крупным планом

    Президент компании KORU Pharmaceuticals Роман ВЕРНИДУБ

    В пандемию готовы прийти на помощь рыбакам

    Лицензирование поставок живой рыбы и морепродуктов нужно отменить, считают в отраслевых объединениях

    Лицензия для краба: есть ли смысл?

    Линия по разделыванию рыбы на «тушку» барабанного типа (Peruza)

    Marique: новое имя – проверенные технологии

    Добыча лосося в Хабаровском крае в 2020 г. Фото предоставлено Степаном Шишманом

    Что произошло с лососем

    Все материалы

    События

    Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

    Нескучная история

    В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

    Приморье встретило «Русь»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.