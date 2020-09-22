22 сентября 2020 года

Страны НЕАФК вновь попробуют договориться о формате цифровых отчетов

НЕАФК продолжит обсуждение формата электронного обмена данными о вылове. Предлагаемый Евросоюзом стандарт по-прежнему вызывает принципиальные замечания со стороны других государств – членов комиссии, в том числе России и Норвегии.

Второе в этом году заседание постоянного комитета по мониторингу и соблюдению (ПЕКМАК) Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) прошло 15-17 сентября в режиме видеоконференции. Его участники обсудили ряд вопросов, касающихся исполнения схемы контроля и принуждения НЕАФК в 2019 г., реализации мер по контролю за промыслом, системы мониторинга судов, передачи электронных рапортов о рыбопромысловой деятельности, проведения инспекций в районе регулирования НЕАФК, выполнения процедур государственного портового контроля.

Одним из ключевых вопросов стал отчет рабочей группы НЕАФК по принципам и срокам внедрения электронного обмена данными. Основные разногласия, как и год назад, сконцентрировались вокруг разработанного Евросоюзом стандарта обмена данными (FLUX), который предусматривает определенные правила построения отчетности, отличающиеся от тех, которые применяет Россия и другие страны. Предполагается, что порядок передачи данных в рамках НЕАФК при этом останется прежним, зато изменится программная «упаковка» отчетов о вылове.

«У нас уже принят определенный формат обмена данными с Норвегией, Фарерскими островами и другими странами – участницами НЕАФК, в рамках которого мы активно тестируем электронный формат отчетности и существенно продвинулись в этом направлении», – рассказал Fishnews начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин.

По его словам, хотя решение о переходе на формат FLUX в целом одобрено НЕАФК, стороны пока не смогли прийти к согласию по ряду принципиальных моментов, например, по отметкам времени отправки рапортов с судов.

На заседании комитета Артем Вилкин указал на необходимость содержательной проработки дополнительных правил последовательности, дубликатов, даты и времени перегрузки, списка кодов рыб, гармонизированного перечня деятельности судов.

По итогам встречи стороны договорились провести 3 ноября дополнительное заседание ПЕКМАК в преддверии 39-й сессии НЕАФК, которая пройдет в Лондоне 10–13 ноября.

«Мы решили, что возьмем определенное время для консультаций со своими национальными органами, а секретариат обязался сделать дополнительные запросы. В ноябре мы еще раз соберемся для того, чтобы на сессию комиссии вынести консолидированное мнение комитета либо еще раз подтвердить отсутствие этого мнения и оставить решение за НЕАФК», – прокомментировал Артем Вилкин.

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