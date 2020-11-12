12 ноября 2020 года

Торговцев черной икрой ждет колония

Трое жителей Астраханской области получили реальные сроки за скупку и хранение икры осетровых для перепродажи. Ущерб рыбным запасам оценивается более чем в 2,7 млн рублей.

По данным правоохранителей, ОПГ организовала местная жительница. В нелегальный бизнес она вовлекла дочь и двух мужчин (один из них в розыске). Как сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СКР по Астраханской области, в конце 2018 г. участники группы незаконно приобрели более 4,6 кг свежей икры, в марте 2019 г. – свыше 20,7 кг. Деликатес солили и фасовали для продажи в Москве.

В марте прошлого года двух участников нелегального бизнеса задержали в Енотаевском районе Астраханской области при перевозке на автомобиле в столицу 42 банок икры. По месту жительства члена преступной группы, объявленного в розыск, обнаружили еще 4,6 кг икры.

Суд признал фигурантов виновными в незаконном обороте «краснокнижных» водных биоресурсов в составе организованной преступной группы (часть 3 статьи 258.1 УК РФ). Женщине и ее дочери назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждой, мужчине – 5 лет. Кроме того, им назначены штрафы в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

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