12 ноября 2020 года

Новый вид ската обнаружили на Курилах

Российско-японская группа исследователей открыла новый вид скатов. Неизвестный ранее представитель хрящевых рыб был пойман в районе Центральных Курил. Из-за внешних особенностей он получил название Bathyraja sexoculata – скат шестиглазый.

Предполагается, что это эндемик, обитающий локально и только в водах России, сообщили Fishnews в пресс-службе Томского государственного университета. Находка описана в статье, опубликованной в престижном международном научном журнале Zootaxa.

«Несколько особей данного вида были пойманы моим коллегой из ВНИРО и МГУ Ильей Гордеевым во время коммерческого рейса на промысле северного одноперого терпуга в районе Центральных Курил (остров Симушир), – рассказал главный научный сотрудник Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Биологического института ТГУ Алексей Орлов. – Научное название нового ската – Bathyraja sexoculata, что дословно означает «шестиглазый». Я предложил такой вариант из-за трех пар светлых пятен на диске и голове данного вида. Официальное же название новичка дано по месту вылова – симуширский скат»

По словам ихтиолога, внешне новый вид мало отличим от близкородственных представителей подрода Arctoraja – скатов Смирнова Bathyraja (Arctoraja) smirnovi и щитоносного Bathyraja (Arctoraja) parmifera. Однако последовательность гена CO1 у находки оказалась уникальной, что и позволило установить статус вида как ранее неизвестного науке.

После проведения генетической экспертизы российские учёные отправили сиквенсы (последовательности нуклеотидов) и фото японским коллегам Хаджиме Ишихаре (W&I Associates Co. Ltd., Йокогама) и Рё Мисаве (Тохокский национальный рыбохозяйственный институт, Хачинохе). Сравнив сиквенсы с собственными генетическими данными, японские специалисты пришли к выводу: обнаруженный вид – новый для науки.

Затем последовал визит экспертов из Японии в Москву, в Зоомузей МГУ, куда сотрудники ВНИРО передали типовую серию – пять экземпляров скатов. После изучения этих экземпляров японские ихтиологи убедились в правильности предварительных выводов. По результатам исследований подготовлена совместная научная статья, в которой авторы описывают морфологические и генетические особенности шестиглазого ската. Предположительно, он является эндемиком, то есть имеет локальное распространение.

«Многие северотихоокеанские скаты обладают широким ареалом и встречаются в соседних с российскими водах Японии или США. Данный вид пока известен только из вод Центральных Курил, – отметил Алексей Орлов. – Насколько он широко распространен, покажут дальнейшие исследования. Но мой десятилетний опыт работы на Северных Курилах показывает, что его там нет. Южнее – тоже маловероятно, поскольку распространению препятствуют глубокие Курильские проливы. Скорее всего, это локальный эндемик.

Российские и японские ихтиологи плотно взаимодействуют на протяжении многих лет. Напомним, в 2018 г. ученый Биологического института Томского государственного университета Юрий Дылдин и куратор ихтиологической коллекции Национального музея природы и науки в Токио Кейичи Мацуура выявили и описали новый вид фугу. Он получил название «узорчатая собака-рыба».

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