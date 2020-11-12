12 ноября 2020 года

Экологическая экспертиза получила правила на шесть лет

Правительство утвердило положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы. Документ вступит в силу с 1 января 2021 г. и будет действовать до начала 2027 г.

Положение утверждено постановлением правительства РФ от 7 ноября 2020 г. № 1796, сообщает корреспондент Fishnews. Документ устанавливает порядок проведения государственной экологической экспертизы Росприроднадзором, его территориальными органами и уполномоченными органами регионов.

Предусмотрено, что ведомство и его подразделения будут образовывать экспертные комиссии ГЭЭ по каждому конкретному объекту. Прописаны варианты предоставления материалов и документов заказчиком, сроки начала экспертизы и предельное время ее проведения (два месяца с возможностью продления еще на один), порядок работы комиссии.

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